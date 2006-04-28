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Телевизор, 2006

2006 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 28 апреля 2006
Премьера в мире 28 апреля 2006
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Джейк Кэздан
Джейк Кэздан
В ролях
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Джуди Грир
Джуди Грир
Джастин Бейтман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Телевизор 2 постера
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