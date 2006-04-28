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Телевизор
The TV Set
Телевизор, 2006
2006 / США
5.5
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
драма
комедия
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5.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2006
Премьера в России
28 апреля 2006
Премьера в мире
28 апреля 2006
Возраст
18+
MPAA
R
Режиссер
Джейк Кэздан
В ролях
Дэвид Духовны
Сигурни Уивер
Йоан Гриффит
Джуди Грир
Джастин Бейтман
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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