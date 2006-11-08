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Собиратели теней, 2006

2006 / Россия
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О фильме

Это своеобразное воспоминание воспоминаний. Путешествие заключено в три условных пространства: заброшенное в пустое поле — общежитие для вынужденных переселенцев, которые существуют вне настоящего и будущего, с развороченным, сожженным прошлым. Сумеречная холодная Москва с бродящим по ее улицам чеченским парнем, вокалистом группы «Мертвые дельфины», Артуром, который вспоминает свой, когда-то любимый город, но не хочет возвращаться и видеть то место, где раньше стоял его дом.

Изможденный, покинутый душами, когда-то его населяющими, город Грозный, в который, впервые после войны, приезжает русская девушка, чтобы увидеть свой родной дом, вернуться в свое детство и «умереть в нем», попрощавшись с ним навсегда за всех, лишившихся своего Дома и Родины.

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Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 8 ноября 2006
Премьера в мире 8 ноября 2006
Возраст 16+
Режиссер
Мария Кравченко
Мария Кравченко
В ролях
Мария Кравченко
Мария Кравченко
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