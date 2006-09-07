Лесной разбойник, 2006

Приключенческий фильм для всей семьи о странных, волшебных и смешных событиях, которые происходят из-за кажущегося пустяка – кражи кофемолки. Похожий на Бармалея лесной разбойник, пришел из темного леса, напугал бедную бабушку и лишил ее любимого занятия – готовить кофе. С этим не могли смириться юные шалопаи - Каспер и Сеппел. Полицейский, такой же страшный как лесной разбойник, решил восстановить справедливость. К этой компании присоединились прекрасная фея, злой маг и чародей, гадалка и ее маленькая «собачка» Васти. Чем закончится это захватывающее волшебное приключение?

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