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Лесной разбойник Лесной разбойник
Киноафиша Фильмы Лесной разбойник
Der Ruber Hotzenplotz

Лесной разбойник, 2006

2006 / Германия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме
Приключенческий фильм для всей семьи о странных, волшебных и смешных событиях, которые происходят из-за кажущегося пустяка – кражи кофемолки. Похожий на Бармалея лесной разбойник, пришел из темного леса, напугал бедную бабушку и лишил ее любимого занятия – готовить кофе. С этим не могли смириться юные шалопаи - Каспер и Сеппел. Полицейский, такой же страшный как лесной разбойник, решил восстановить справедливость. К этой компании присоединились прекрасная фея, злой маг и чародей, гадалка и ее маленькая «собачка» Васти. Чем закончится это захватывающее волшебное приключение?
4.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 7 сентября 2006
Премьера в мире 7 сентября 2006
Прокатчик Интерсинема
Режиссер
Гернот Ролл
В ролях
Армин Роде
Мартин Штюрк
Мануэль Штайц
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лесной разбойник 1 постер
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