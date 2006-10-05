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Постер фильма Техасская резня бензопилой: Начало
6.7
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6.7

Техасская резня бензопилой: Начало

, 2006
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning
США / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Техасская резня бензопилой: Начало
6.7

Причины посмотреть

Факты

О фильме

1969 год. Двое братьев со своими подружками путешествуют на автомобиле, решив как следует отдохнуть перед тем, как отправиться во Вьетнам. В Техасе они попадают в неприятный инцидент, после которого оказываются в заложниках у сумасшедшего шерифа. Начинается кошмарное приключение, в ходе которого молодые люди познакомятся с беспощадным убийцей по прозвищу Кожаное Лицо...

  • Корова, которую сбил джип, была сделана из стекловолокна и заполнена бутафорскими кровью, внутренностями и костями. 
  • Рабочее название картины – «Истоки» (The Origin).
  • По словам продюсера Брэда Фуллера, изначально комиссия присвоила фильму рейтинг NC-17. Пришлось отредактировать 17 сцен, чтобы получить рейтинг R.
  • Бензопила, которую Кожаное Лицо использует в фильме, весила 15 килограммов. 
  • Создатели фильма потешались над тем, как Джордана Брюстер убегала от опасности в первых дублях. Актриса привыкла бегать на тренировках и поэтому делала это очень быстро и целенаправленно. Ее попросили бегать более неловко и с поднятыми над головой руками. 
  • На бойне в начале фильма были использованы поролоновые туши, которые покрасили и увлажнили, чтобы они были похожи на настоящие.

Давние друзья вместе со своими подружками отправляются в автомобильное путешествие, которое должно стать последним развлечением до того, как их отправят служить во Вьетнам. По дороге они попадают в аварию, и тут появляется местный шериф, знакомство с которым становится началом сущего кошмара: они оказываются в мрачном доме, в стенах которого воспитывается беспощадный убийца по прозвищу Кожаное Лицо.

В ролях

Джордана Брюстер
Джордана Брюстер
Chrissie
Тейлор Хэндли
Тейлор Хэндли
Dean
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Eric
Эндрю Брынярски
Leatherface
Терренс Эванс
Monty
Тим Де Зарн
Диора Бэрд
Bailey
Р. Ли Эрми
Sheriff Hoyt
Р. Ли Эрми
Sheriff Hoyt
Ли Тергесен
Ли Тергесен
Holden
Кэти Лэмкин
Tea Lady
Мэриетта Мэрич
Luda Mae
Режиссер Джонатан Либесман
Сценарист Шелдон Тёрнер, Дэвид Скоу
Композитор Стив Яблонски
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 18 февраля 2015
Премьера в мире 5 октября 2006
Дата выхода
30 ноября 2006 Россия КароПрокат 18+
16 ноября 2006 Австралия R18+
12 октября 2006 Аргентина 18
30 ноября 2006 Беларусь
7 февраля 2007 Бельгия
24 ноября 2006 Бразилия 18
13 октября 2006 Великобритания
9 февраля 2007 Венесуэла
18 января 2007 Германия
16 ноября 2006 Гонконг III
19 октября 2006 Греция K-17
10 ноября 2006 Дания
4 апреля 2007 Египет
3 марта 2007 Индонезия
13 октября 2006 Ирландия 18
6 октября 2006 Исландия 18
3 ноября 2006 Испания
17 ноября 2006 Италия
30 ноября 2006 Казахстан
6 октября 2006 Канада 18A
9 марта 2007 Колумбия
24 января 2007 Кувейт
17 ноября 2006 Латвия
24 ноября 2006 Литва N-16
26 января 2007 Мексика C
16 ноября 2006 Нидерланды
5 января 2007 Панама
10 ноября 2006 Польша 16
16 ноября 2006 Португалия M/18
6 октября 2006 США
9 ноября 2006 Сингапур R21
30 ноября 2006 Таиланд
5 октября 2006 Тайвань
1 декабря 2006 Турция
30 ноября 2006 Украина
7 февраля 2007 Франция
16 ноября 2006 Чехия
10 ноября 2006 Эстония
22 февраля 2007 Южная Корея 18
11 ноября 2006 Япония R-15
MPAA R
Бюджет $16 000 000
Сборы в мире $51 764 406
Производство New Line Cinema, Platinum Dunes, Next Entertainment
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb
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Обновлено 11 июня 2024
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саундтрек фильма Техасская резня бензопилой: Начало

Наша рецензия

Боже немилостивый, как я хочу в Техас! Какие чудесные, восхитительные люди – и какого душевного изящества, заметьте! – обитают в этом солнечном и прекрасном месте! Какие дивные события случаются в Техасе, и как неисповедимы пути всех, кто путешествует по техасским дорогам! Боже немилостивый, как неисповедимы… Тут надобно заметить, что нынешний опус Джонатана Либесмана, в год выхода «Техасской резни бензопилой» Маркуса Ниспела поставившего совершенно бессвязный, хотя временами и взаправду…

Отзывы о фильме

DEN 2 апреля 2015, 12:51
Неплохой фильмец! смотрится на одном дыхании! классика жанра я бы сказал. Но пила понравилась больше
Dennn 2 апреля 2015, 12:51
Паул молоток, всё правильно написал

Г-н комон спорит ради спора, как, в прочем, и всегда ✊
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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