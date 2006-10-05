1969 год. Двое братьев со своими подружками путешествуют на автомобиле, решив как следует отдохнуть перед тем, как отправиться во Вьетнам. В Техасе они попадают в неприятный инцидент, после которого оказываются в заложниках у сумасшедшего шерифа. Начинается кошмарное приключение, в ходе которого молодые люди познакомятся с беспощадным убийцей по прозвищу Кожаное Лицо...
Давние друзья вместе со своими подружками отправляются в автомобильное путешествие, которое должно стать последним развлечением до того, как их отправят служить во Вьетнам. По дороге они попадают в аварию, и тут появляется местный шериф, знакомство с которым становится началом сущего кошмара: они оказываются в мрачном доме, в стенах которого воспитывается беспощадный убийца по прозвищу Кожаное Лицо.
|30 ноября 2006
|Россия
|КароПрокат
|18+
|16 ноября 2006
|Австралия
|R18+
|12 октября 2006
|Аргентина
|18
|30 ноября 2006
|Беларусь
|7 февраля 2007
|Бельгия
|24 ноября 2006
|Бразилия
|18
|13 октября 2006
|Великобритания
|9 февраля 2007
|Венесуэла
|18 января 2007
|Германия
|16 ноября 2006
|Гонконг
|III
|19 октября 2006
|Греция
|K-17
|10 ноября 2006
|Дания
|4 апреля 2007
|Египет
|3 марта 2007
|Индонезия
|13 октября 2006
|Ирландия
|18
|6 октября 2006
|Исландия
|18
|3 ноября 2006
|Испания
|17 ноября 2006
|Италия
|30 ноября 2006
|Казахстан
|6 октября 2006
|Канада
|18A
|9 марта 2007
|Колумбия
|24 января 2007
|Кувейт
|17 ноября 2006
|Латвия
|24 ноября 2006
|Литва
|N-16
|26 января 2007
|Мексика
|C
|16 ноября 2006
|Нидерланды
|5 января 2007
|Панама
|10 ноября 2006
|Польша
|16
|16 ноября 2006
|Португалия
|M/18
|6 октября 2006
|США
|9 ноября 2006
|Сингапур
|R21
|30 ноября 2006
|Таиланд
|5 октября 2006
|Тайвань
|1 декабря 2006
|Турция
|30 ноября 2006
|Украина
|7 февраля 2007
|Франция
|16 ноября 2006
|Чехия
|10 ноября 2006
|Эстония
|22 февраля 2007
|Южная Корея
|18
|11 ноября 2006
|Япония
|R-15
Г-н комон спорит ради спора, как, в прочем, и всегда ✊