Моя счастливая семья, 2006

Первый в России документальный фильм, поднимающий проблему материнства в лесбийских семьях. Героини планируют рождение ребенка; они предельно открыто рассказывают о своей семье и о пути к осуществлению своей мечты. Еще один персонаж принимает участие в жизни будущих матерей – незримо, но постоянно. Их будущий ребенок. Невидимый зрителям и героиням, он изучает своих будущих матерей и реальный мир, в котором ему предстоит жить. Он пытается принять решение – выбрать ли эту семью для своего появления на свет.