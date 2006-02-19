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Моя счастливая семья
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Моя счастливая семья, 2006

2006 / Россия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Первый в России документальный фильм, поднимающий проблему материнства в лесбийских семьях. Героини планируют рождение ребенка; они предельно открыто рассказывают о своей семье и о пути к осуществлению своей мечты. Еще один персонаж принимает участие в жизни будущих матерей – незримо, но постоянно. Их будущий ребенок. Невидимый зрителям и героиням, он изучает своих будущих матерей и реальный мир, в котором ему предстоит жить. Он пытается принять решение – выбрать ли эту семью для своего появления на свет.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 19 февраля 2006
Премьера в мире 19 февраля 2006
Возраст 18+
Режиссер
Екатерина Харламова
В ролях
Екатерина Харламова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моя счастливая семья 1 постер
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