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Постер фильма Выбор судьбы
7.4
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7.4

Выбор судьбы

, 2006
Tenacious D in The Pick of Destiny
США, Германия / комедия, мюзикл / 18+
Постер фильма Выбор судьбы
7.4

О фильме

В один прекрасный день Джек Блэк и Кайл Гэсс втретились и решили, что они должны перевернуть историю, объединив свои музыкальные гении. Но когда успех не пришел, они находят «Выбор Судьбы» — специальный медиатор, который по легенде обладает магической силой, способной любого бездельника и неудачника сделать рок-звездой.

 

В ролях

Джек Блэк
Джек Блэк
JB
Кайл Гэсс
KG
Джейсон Рид
Lee
Ронни Джеймс Дио
Dio
Пол Ф. Томпкинс
Пол Ф. Томпкинс
Open Mic Host
Трой Джентиле
Трой Джентиле
Lil' JB
Нед Беллами
Нед Беллами
Security Guard
Кирк Уорд
Gang Leader
Эми Полер
Эми Полер
Truck Stop Waitress
Фред Армисен
Фред Армисен
Security Guard
Режиссер Лайам Линч
Сценарист Джек Блэк, Кайл Гэсс, Лайам Линч
Композитор Эндрю Гросс, John King
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 26 октября 2006
Дата выхода
26 октября 2006 Россия 16+
8 февраля 2007 Австралия
24 ноября 2006 Великобритания
8 февраля 2007 Германия
22 ноября 2006 Дания 15
26 октября 2006 Казахстан
22 февраля 2007 Нидерланды
22 ноября 2006 США
26 октября 2006 Украина
3 июля 2007 Франция
16 февраля 2007 Швеция 7
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $13 939 963
Производство Red Hour Films, MACRON Filmproduktion
Другие названия
Tenacious D in The Pick of Destiny, Reyes del Rock, Trzalica sudbine, Chiếc Móng Gảy Huyền Thoại, Dando la nota, Delirios de fama - Tenacious D, Kaderin Penası, Kings of Rock - Tenacious D, Králi ro(c)ku, Králové ro(c)ku, Tenacious D - A végzet pengetöje, Tenacious D - Rock dos Infernos, Tenacious D - roko karaliai, Tenacious D - Uma Dupla Infernal, Tenacious D - Världens bästa rockband, Tenacious D e il destino del rock, Tenacious D et le pic du destin, Tenacious D в Перото на съдбата, Tenacious D, avagy a kerek rockerek, Tenacious D: Donant la nota, Tenacious D: Kostka Przeznaczenia, Tenacious D: Maailman paras rokkibändi, Tenacious D: Trzalica sudbine, Tenacious D: Медиатор судьбы, Η πένα του πεπρωμένου, Вибір долі, Выбор судьбы, Тенейшъс Ди: Перцето на съдбата, テネイシャスD 運命のピックをさがせ！, 吉他狂想曲, The Pick of Destiny

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Open Mic Host С самого начала времён было написано на камнях, что однажды придёт группа. Так вот, эта группа пришла и теперь они снова готовы проникнуть в ваши уши, киски.

Отзывы о фильме

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