В один прекрасный день Джек Блэк и Кайл Гэсс втретились и решили, что они должны перевернуть историю, объединив свои музыкальные гении. Но когда успех не пришел, они находят «Выбор Судьбы» — специальный медиатор, который по легенде обладает магической силой, способной любого бездельника и неудачника сделать рок-звездой.
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|7