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Башни-Близнецы Башни-Близнецы
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Башни-Близнецы, 2006

2006 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

После трагедии Всемирного Торгового Центра надежда еще жива. Не желая вставать на колени перед терроризмом, спасатели и семьи жертв продолжают свою миссию. Они верят, что под каждым обломком может находиться их коллега, друг, член семьи. Это – правдивая история Джона МакЛафлена и Уильяма Химено – последних двух выживших, которых извлекли из под обломков Всемирного Торгового Центра. Это также история людей, которые никогда не сдаются. Рассказ о настоящих героях в то судьбоносное для США время, когда рушились здания, а герои буквально поднимались из пепла, чтобы дать надежду всему человечеству...

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 21 сентября 2006
Премьера в мире 9 августа 2006
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик UPI
Бюджет $65 000 000
Режиссер
Оливер Стоун
Оливер Стоун
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Мария Белло
Мария Белло
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Ник Дамичи
Все актеры и съемочная группа
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«Всемирный торговый центр» (а именно так называется в оригинале данный фильм, и не вполне понятно, зачем в российском прокате было менять название на «Башни-близнецы») – произведение, не совсем характерное для Оливера Стоуна. От режиссера, снимавшего игровое и документальное кино о Сальвадоре, Вьетнаме, Кубе и самих Соединенных Штатах с явным антиамериканским уклоном, казалось бы, логично было ожидать хлесткий и беспощадный разоблачительный манифест о том, что же действительно произошло 11…
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