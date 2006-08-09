Башни-Близнецы, 2006

После трагедии Всемирного Торгового Центра надежда еще жива. Не желая вставать на колени перед терроризмом, спасатели и семьи жертв продолжают свою миссию. Они верят, что под каждым обломком может находиться их коллега, друг, член семьи. Это – правдивая история Джона МакЛафлена и Уильяма Химено – последних двух выживших, которых извлекли из под обломков Всемирного Торгового Центра. Это также история людей, которые никогда не сдаются. Рассказ о настоящих героях в то судьбоносное для США время, когда рушились здания, а герои буквально поднимались из пепла, чтобы дать надежду всему человечеству...