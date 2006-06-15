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Постер мультфильма Гарфилд 2
6.0
Киноафиша Фильмы Гарфилд 2
6.0

Гарфилд 2

, 2006
Garfield: A Tail of Two Kitties
Великобритания, США / анимация, семейный, комедия / 18+
Постер мультфильма Гарфилд 2
6.0

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Через два года после событий первого фильма Джон Арбакл планирует сделать предложение своей девушке, доктору-ветеринару Элизабет Уилсон, однако та отправляется в командировку в Лондон. Джон неожиданно следует в Великобританию за Лиз, сдав Гарфилда и Одди в питомник к большому возмущению обоих. После побега из питомника пес и кот тайно проникают в багаж Джона и присоединяются к нему в поездке. Уже на месте они сбегают из гостиничного номера и от скуки теряются на улицах Лондона.

Тем временем в родовом замке Карлайл проходит читка завещания покойной леди Элинор Карлайл, которую проводят мистер Хоббс, мистер Грин и миссис Уитни. Ко всеобщему удивлению, леди Карлайл завещает замок Принцу XII, своему любимому коту, который внешне является абсолютно идентичным двойником Гарфилда.

Завещание приводит в ярость племянника леди Карлайл, лорда Манфреда Даргиса, который теперь будет получать только стипендию в размере 50 фунтов стерлингов в неделю и унаследует грандиозное поместье лишь после смерти кота. Тогда лорд Даргис ловит Принца в корзину для пикника и бросает его в реку.

После череды невероятных событий Гарфилд и Принц меняются местами. Первому предстоит насладиться блестящим шиком королевской жизни, а второму – испытать на себе любовь и заботу чужого хозяина.

Оригинальное название фильма переводится на русский как «Гарфилд: История о двух кошечках». Слоган фильма: «Один – хорошо, а два – еще лучше».

Гарфилд – один из двух персонажей, которых изображали Билл Мюррей и покойный Лоренцо Мьюзик. Другой – доктор Питер Венкман из фильма «Охотники за привидениями» и его анимированного продолжения соответственно.

Сэр Билли Коннолли признался в интервью, что, когда ему предложили роль лорда Даргиса в этом фильме, он понятия не имел о существовании первой части.

Один из самых популярных американских кинокритиков, Роджер Эберт, написал на фильм рецензию от лица Гарфилда.

Замок Карлайл на самом деле является замком Ховард в Северном Йоркшире. Мини-сериал Чарльза Старриджа «Возвращение в Брайдсхед» снимался в этом же замке.

В эпизоде, когда Джон едет в замок, чтобы найти Гарфилда, он едет не по той стороне дороги. В Великобритании автомобильное движение левостороннее, а Джон был на правой стороне. Режиссером фильма является американец Тим Хилл.

Билл Мюррей известен своей нелюбовью к продолжениям популярных фильмов. Наряду с фильмом «Охотники за привидениями 2», это лишь второй сиквел, в котором Мюррей принял участие. Третьим стал фильм «Охотники за привидениями: Жизнь после смерти».

После того, как Джон говорит Гарфилду, что он собирается попросить Лиз выйти за него замуж, Гарфилд сталкивает фотографию Лиз на землю, и мы слышим, как разбивается стекло. Однако в следующем же кадре мы видим фотографию Лиз на столе, и стекло в рамке не разбито.

Тим Карри, озвучивший Принца XII, и Билл Мюррей первоначально должны были исполнить главные роли в фильме «Кто подставил кролика Роджера», роли Эдди Валианта и Судья Рока, соответственно. Но позже их заменили Боб Хоскинс и Кристофер Ллойд. Кстати, Тим Карри не был указан в титрах фильма.

Первоначально на роль Принца XII был выбран певец Принц, но он отказался от участия в последний момент, поэтому создателям фильма пришлось отказаться от всей проделанной ими работы над анимацией и начать работу с чистого лица с Тимом Карри, их вторым кандидатом.

В сцене в замке среди толпы туристов на секунду появляется Лена Кардвэлл, которую зрители могут помнить по роли Челси Фармер, чирлидерши во второй части хоррор-франшизы «Джиперс-Криперс».

Все животные в сарае едят лазанью. Большинство из них – коровы, утки и гуси. Все эти животные травоядные, а в лазанье есть мясо.

Джон Эрбакл едет отдыхать в Великобританию и берет с собой своего кота, Гарфилда. По прибытии Гарфилда принимают за другого кота, и вот он уже правит замком... Но его правление скоро окажется под угрозой, так как у нечестивого Лорда Дарджиса есть свои планы на замок.

В ролях

Брекин Мейер
Брекин Мейер
Джон Арбакл
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт
Liz
Билли Коннолли
Билли Коннолли
Dargis
Люси Дэвис
Люси Дэвис
Abby
Джудит Шекони
Джудит Шекони
Тим Карри
Тим Карри
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Оливер Мьюрхед
Вероника Алисино
Veterinary Assistant
Роджер Рис
Mr. Hobbs
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Гарфилд
Иэн Эберкромби
Smithee
Режиссер Тим Хилл
Сценарист Джоуэл Коэн, Алек Соколов, Джим Дэвис
Композитор Кристоф Бек
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 15 июня 2006
Дата выхода
15 августа 2006 Россия 16+
14 сентября 2006 Австралия
11 августа 2006 Австрия
3 августа 2006 Аргентина
15 августа 2006 Беларусь
15 июня 2006 Бразилия
21 июля 2006 Великобритания
3 августа 2006 Венгрия
28 июля 2006 Венесуэла
27 марта 2007 Вьетнам
15 июня 2006 Германия
6 июля 2006 Гонконг
21 сентября 2006 Греция
21 июля 2006 Дания
23 августа 2006 Египет
27 июля 2006 Израиль
21 июля 2006 Ирландия
25 августа 2006 Исландия
23 августа 2006 Испания
18 августа 2006 Италия
15 августа 2006 Казахстан
11 августа 2006 Китай
30 июня 2006 Колумбия
2 августа 2006 Кувейт
21 июля 2006 Латвия
28 июля 2006 Литва
10 июля 2006 Мадагаскар
28 июля 2006 Мексика
9 августа 2006 Нидерланды
28 июля 2006 Панама
29 июня 2006 Перу
28 июля 2006 Польша
24 августа 2006 Португалия
22 июня 2006 Пуэрто-Рико
15 июня 2006 Румыния AP
15 июня 2006 США
15 июня 2006 Сингапур
10 августа 2006 Словакия
10 августа 2006 Словения
10 августа 2006 Таиланд
14 сентября 2006 Того
18 августа 2006 Турция
15 августа 2006 Украина
30 июня 2006 Уругвай
21 июня 2006 Филиппины
21 июля 2006 Финляндия
19 июля 2006 Франция
10 августа 2006 Чехия
20 июля 2008 Чили
18 августа 2006 Швейцария
4 августа 2006 Швеция
11 августа 2006 Эквадор
28 июля 2006 Эстония
27 июля 2006 Южная Корея
7 октября 2006 Япония
MPAA PG
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $143 325 970
Производство 20th Century Fox, Davis Entertainment, Dune Entertainment
Другие названия
Garfield: A Tail of Two Kitties, Garfield 2, Garfield: A Tale of Two Kitties, Gustaf 2, 加菲貓2, Garfield 2 - Faulheit verpflichtet, Garfield 2: Kahe kassi lugu, Garfield 2: Μια ιστορία με δύο γάτες, Garfield: Pacha royal, Garfild 2, Garfildas 2, Gārfīlds 2, Grettir: Saga tveggja kettlinga, Hai Chú Mèo Siêu Quậy, Karvinen 2, Pusur 2, Гарфийлд 2, Гарфилд 2, Ґарфілд 2, ガーフィールド2, 加菲猫：双猫记, גרפילד 2: זנב של שתי חתולים, Garfield 2: A Tail of Two Kitties, Garfield 2 - kahe kiisu lugu, Гарфийлд 2: Историята на две котки, גרפילד 2: זנב של שני חתלתולים, Garfield 2 A Tail of Two Kitties, Garfield 2 Eine Kater-Strophe kommt selten allein

Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 23 голоса
5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3300 В жанре «анимация»  379 В жанре «семейный»  327 В жанре «комедия»  897 В фильмах Великобритании  259 В фильмах США  1976 В фильмах 2006 года  63
Обновлено 26 декабря 2023

Отзывы о мультфильме

ania 2 апреля 2015, 12:51
Фильм на самом деле БЕ! Что в нем прикольно, то музыка!
Коты рисованные, а все другие животные нормальные!
Этот фильм для детей 8-13 летннего… Читать дальше…
ania 2 апреля 2015, 12:51
Опять мультик, на этот раз прикольный только рисованными котами!

интересно смотреть первые минуты прибывания котов в другой жизни, да и на этом усё!

Оценка 3/6
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

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