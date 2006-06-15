Через два года после событий первого фильма Джон Арбакл планирует сделать предложение своей девушке, доктору-ветеринару Элизабет Уилсон, однако та отправляется в командировку в Лондон. Джон неожиданно следует в Великобританию за Лиз, сдав Гарфилда и Одди в питомник к большому возмущению обоих. После побега из питомника пес и кот тайно проникают в багаж Джона и присоединяются к нему в поездке. Уже на месте они сбегают из гостиничного номера и от скуки теряются на улицах Лондона.
Тем временем в родовом замке Карлайл проходит читка завещания покойной леди Элинор Карлайл, которую проводят мистер Хоббс, мистер Грин и миссис Уитни. Ко всеобщему удивлению, леди Карлайл завещает замок Принцу XII, своему любимому коту, который внешне является абсолютно идентичным двойником Гарфилда.
Завещание приводит в ярость племянника леди Карлайл, лорда Манфреда Даргиса, который теперь будет получать только стипендию в размере 50 фунтов стерлингов в неделю и унаследует грандиозное поместье лишь после смерти кота. Тогда лорд Даргис ловит Принца в корзину для пикника и бросает его в реку.
После череды невероятных событий Гарфилд и Принц меняются местами. Первому предстоит насладиться блестящим шиком королевской жизни, а второму – испытать на себе любовь и заботу чужого хозяина.
Оригинальное название фильма переводится на русский как «Гарфилд: История о двух кошечках». Слоган фильма: «Один – хорошо, а два – еще лучше».
Гарфилд – один из двух персонажей, которых изображали Билл Мюррей и покойный Лоренцо Мьюзик. Другой – доктор Питер Венкман из фильма «Охотники за привидениями» и его анимированного продолжения соответственно.
Сэр Билли Коннолли признался в интервью, что, когда ему предложили роль лорда Даргиса в этом фильме, он понятия не имел о существовании первой части.
Один из самых популярных американских кинокритиков, Роджер Эберт, написал на фильм рецензию от лица Гарфилда.
Замок Карлайл на самом деле является замком Ховард в Северном Йоркшире. Мини-сериал Чарльза Старриджа «Возвращение в Брайдсхед» снимался в этом же замке.
В эпизоде, когда Джон едет в замок, чтобы найти Гарфилда, он едет не по той стороне дороги. В Великобритании автомобильное движение левостороннее, а Джон был на правой стороне. Режиссером фильма является американец Тим Хилл.
Билл Мюррей известен своей нелюбовью к продолжениям популярных фильмов. Наряду с фильмом «Охотники за привидениями 2», это лишь второй сиквел, в котором Мюррей принял участие. Третьим стал фильм «Охотники за привидениями: Жизнь после смерти».
После того, как Джон говорит Гарфилду, что он собирается попросить Лиз выйти за него замуж, Гарфилд сталкивает фотографию Лиз на землю, и мы слышим, как разбивается стекло. Однако в следующем же кадре мы видим фотографию Лиз на столе, и стекло в рамке не разбито.
Тим Карри, озвучивший Принца XII, и Билл Мюррей первоначально должны были исполнить главные роли в фильме «Кто подставил кролика Роджера», роли Эдди Валианта и Судья Рока, соответственно. Но позже их заменили Боб Хоскинс и Кристофер Ллойд. Кстати, Тим Карри не был указан в титрах фильма.
Первоначально на роль Принца XII был выбран певец Принц, но он отказался от участия в последний момент, поэтому создателям фильма пришлось отказаться от всей проделанной ими работы над анимацией и начать работу с чистого лица с Тимом Карри, их вторым кандидатом.
В сцене в замке среди толпы туристов на секунду появляется Лена Кардвэлл, которую зрители могут помнить по роли Челси Фармер, чирлидерши во второй части хоррор-франшизы «Джиперс-Криперс».
Все животные в сарае едят лазанью. Большинство из них – коровы, утки и гуси. Все эти животные травоядные, а в лазанье есть мясо.
Джон Эрбакл едет отдыхать в Великобританию и берет с собой своего кота, Гарфилда. По прибытии Гарфилда принимают за другого кота, и вот он уже правит замком... Но его правление скоро окажется под угрозой, так как у нечестивого Лорда Дарджиса есть свои планы на замок.
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Коты рисованные, а все другие животные нормальные!
Этот фильм для детей 8-13 летннего… Читать дальше…
интересно смотреть первые минуты прибывания котов в другой жизни, да и на этом усё!
Оценка 3/6