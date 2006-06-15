Оригинальное название фильма переводится на русский как «Гарфилд: История о двух кошечках». Слоган фильма: «Один – хорошо, а два – еще лучше».

Гарфилд – один из двух персонажей, которых изображали Билл Мюррей и покойный Лоренцо Мьюзик. Другой – доктор Питер Венкман из фильма «Охотники за привидениями» и его анимированного продолжения соответственно.

Сэр Билли Коннолли признался в интервью, что, когда ему предложили роль лорда Даргиса в этом фильме, он понятия не имел о существовании первой части.

Один из самых популярных американских кинокритиков, Роджер Эберт, написал на фильм рецензию от лица Гарфилда.

Замок Карлайл на самом деле является замком Ховард в Северном Йоркшире. Мини-сериал Чарльза Старриджа «Возвращение в Брайдсхед» снимался в этом же замке.

В эпизоде, когда Джон едет в замок, чтобы найти Гарфилда, он едет не по той стороне дороги. В Великобритании автомобильное движение левостороннее, а Джон был на правой стороне. Режиссером фильма является американец Тим Хилл.

Билл Мюррей известен своей нелюбовью к продолжениям популярных фильмов. Наряду с фильмом «Охотники за привидениями 2», это лишь второй сиквел, в котором Мюррей принял участие. Третьим стал фильм «Охотники за привидениями: Жизнь после смерти».

После того, как Джон говорит Гарфилду, что он собирается попросить Лиз выйти за него замуж, Гарфилд сталкивает фотографию Лиз на землю, и мы слышим, как разбивается стекло. Однако в следующем же кадре мы видим фотографию Лиз на столе, и стекло в рамке не разбито.

Тим Карри, озвучивший Принца XII, и Билл Мюррей первоначально должны были исполнить главные роли в фильме «Кто подставил кролика Роджера», роли Эдди Валианта и Судья Рока, соответственно. Но позже их заменили Боб Хоскинс и Кристофер Ллойд. Кстати, Тим Карри не был указан в титрах фильма.

Первоначально на роль Принца XII был выбран певец Принц, но он отказался от участия в последний момент, поэтому создателям фильма пришлось отказаться от всей проделанной ими работы над анимацией и начать работу с чистого лица с Тимом Карри, их вторым кандидатом.

В сцене в замке среди толпы туристов на секунду появляется Лена Кардвэлл, которую зрители могут помнить по роли Челси Фармер, чирлидерши во второй части хоррор-франшизы «Джиперс-Криперс».

Все животные в сарае едят лазанью. Большинство из них – коровы, утки и гуси. Все эти животные травоядные, а в лазанье есть мясо.