Гадкий утенок и я, 2006

Жизнь - нелегкая штука, это вам скажет любой, кому довелось вырастить хотя бы одного утенка.

Историю Гадкого Утенка и его многострадального «отца» по имени Рацио, который был крысой, мало кто знает. Ганс Христиан Андерсен в своей сказке о «Гадком Утенке» ни разу не упомянул «отца» - воспитателя того самого птенца. Удивлены? Вот и Рацио был удивлен.

Тем более кто знал, что впереди парочку ожидало спасение от банды городских крыс, бегство с птичьей фермы, чьи обитатели были настроены отнюдь не дружелюбно по отношению к двум незнакомцам. И в завершении всех приключений невероятное спасение от преследований кота-головореза…..