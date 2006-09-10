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Гадкий утенок и я Гадкий утенок и я
Киноафиша Фильмы Гадкий утенок и я
The Ugly Duckling and Me

Гадкий утенок и я, 2006

2006 / Франция / Германия / Ирландия / Великобритания / Дания
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Жизнь - нелегкая штука, это вам скажет любой, кому довелось вырастить хотя бы одного утенка.

Историю Гадкого Утенка и его многострадального «отца» по имени Рацио, который был крысой, мало кто знает. Ганс Христиан Андерсен в своей сказке о «Гадком Утенке» ни разу не упомянул «отца» - воспитателя того самого птенца. Удивлены? Вот и Рацио был удивлен.

Тем более кто знал, что впереди парочку ожидало спасение от банды городских крыс, бегство с птичьей фермы, чьи обитатели были настроены отнюдь не дружелюбно по отношению к двум незнакомцам. И в завершении всех приключений невероятное спасение от преследований кота-головореза…..

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 28 декабря 2006
Премьера в мире 10 сентября 2006
Прокатчик Люксор
Режиссер
Карстен Килерич
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Гадкий утенок и я 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Maks 2 апреля 2015, 12:51
Ну я ходил. Очень милый крысик там. ✊
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