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Яптик-Хэсе
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Яптик-Хэсе, 2006

2006 / Россия
8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме

Фильм рассказывает о буднях ненецкой семьи Яптик, живущей на полуострове Ямал.

8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 31 минута
Год выпуска 2006
Премьера в России 1 сентября 2006
Премьера в мире 1 сентября 2006
Возраст 0+
Режиссер
Эдгар Бартенев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Яптик-Хэсе 1 постер
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