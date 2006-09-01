Яптик-Хэсе, 2006

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о выходе в прокат О фильме Фильм рассказывает о буднях ненецкой семьи Яптик, живущей на полуострове Ямал. Развернуть 8.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3 Продолжительность 31 минута Год выпуска 2006 Премьера в России 1 сентября 2006 Премьера в мире 1 сентября 2006 Возраст 0+ Режиссер Эдгар Бартенев Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Одя (2003) 6.785714 1 постер

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