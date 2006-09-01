Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ночная сова"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Яптик-Хэсе
Яптик-Хэсе, 2006
2006 / Россия
8.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
документальный
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Фильм рассказывает о буднях ненецкой семьи Яптик, живущей на полуострове Ямал.
Развернуть
8.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность
31 минута
Год выпуска
2006
Премьера в России
1 сентября 2006
Премьера в мире
1 сентября 2006
Возраст
0+
Режиссер
Эдгар Бартенев
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Одя
(2003)
6.785714
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, приключения
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Зверолэнд
Отзывы
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк