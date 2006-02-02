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Сволочи
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Сволочи, 2005

2005 / Россия
6.2 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

1943 год. Для выполнения секретного правительственного задания из заключения освобождается полковник Вишневецкий. Бывшему спортсмену и альпинисту поручается набрать группу из отчаянных мальчишек 14-15-ти лет, сирот, которых никто никогда не будет искать. Подростков отправляют в тайный горный лагерь, где они проходят специальную подготовку. Им предназначено уничтожить альпийскую фашистскую военную базу и... погибнуть.

6.2 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 2 февраля 2006
Премьера в мире 2 февраля 2006
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Александр Атанесян
В ролях
Андрей Панин
Андрей Панин
Андрей Краско
Андрей Краско
Александр Головин
Александр Головин
Сергей Рыченков
Владимир Андреев
Владимир Андреев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сволочи 2 постера
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Сволочи

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Наша рецензия
Фильм «Сволочи», в сущности, не так уж страшен и радикален, как можно было понять из роликов, крутившихся несколько месяцев в кинотеатрах. Все самые жесткие и бескомпромиссные кадры как раз в эти самые ролики и вошли, остальное же в фильме – то, что можно условно назвать смягчающей разгоряченное зрительское сердце/око «лирикой». Изображенные в картине события 1943 года основаны на воспоминаниях именитого писателя и кинодраматурга Владимира Кунина, после «Хроники пикирующего бомбардировщика»…
Читать
Рыба 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (1 Наташа, 08/02/2006 - 13:05:19):Для меня это вообще - загадка. А именно: если не было, то почему этому писателю не предъявили обвинения за… Читать дальше…
Lomm 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не понравился!
В чём фильм не понравился (субективно):
1. Убийство монтировкой – красиво, зрелищно, но мало вероятно.
2. Добрый казах парень,… Читать дальше…
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