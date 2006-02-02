Сволочи, 2005

Наша рецензия

Фильм «Сволочи», в сущности, не так уж страшен и радикален, как можно было понять из роликов, крутившихся несколько месяцев в кинотеатрах. Все самые жесткие и бескомпромиссные кадры как раз в эти самые ролики и вошли, остальное же в фильме – то, что можно условно назвать смягчающей разгоряченное зрительское сердце/око «лирикой». Изображенные в картине события 1943 года основаны на воспоминаниях именитого писателя и кинодраматурга Владимира Кунина, после «Хроники пикирующего бомбардировщика»…