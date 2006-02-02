Сволочи, 2005

1943 год. Для выполнения секретного правительственного задания из заключения освобождается полковник Вишневецкий. Бывшему спортсмену и альпинисту поручается набрать группу из отчаянных мальчишек 14-15-ти лет, сирот, которых никто никогда не будет искать. Подростков отправляют в тайный горный лагерь, где они проходят специальную подготовку. Им предназначено уничтожить альпийскую фашистскую военную базу и... погибнуть.
В чём фильм не понравился (субективно):
1. Убийство монтировкой – красиво, зрелищно, но мало вероятно.
2. Добрый казах парень,… Читать дальше…