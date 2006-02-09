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Final Destination 3

Пункт назначения 3, 2006

2006 / Германия / США
7.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда Венди Кристенсен видит аварию на американских горках, в результате которой она и ее друзья погибли, она сразу же начинает паниковать и выходит из вагончика, из-за чего некоторые из ее друзей тоже покидают аттракцион. Однако все остальные друзья, включая парня Венди, застревают на самой высокой части американских горок и попадают в аварию, после которой никто из них не выживает. Теперь Смерть ждет за углом, готовясь забрать жизни выживших по ошибке ребят. Венди и Кевин Фишеры должны попытаться разработать план Смерти, прежде чем они падут ее жертвами…

  • Членам актерского каста фильма, в том числе актерам массовки, пришлось прокатиться на американских горках 26 раз за одну ночь, чтобы снять главную сцену предчувствия фильма. Под конец съемочного дня многие из них чувствовали сильную дурноту. 
  • Сцены в магазине товаров для дома, были сняты в реальном магазине. Съемочной группе разрешили снимать только после того, как магазин был закрыт, и им пришлось оставить магазин в том виде, в каком они его принимали. Кроме того, им приходилось переворачивать предметы, чтобы скрыть торговые марки, так как магазин не хотел, чтобы его название и товары ассоциировались с «подростковым фильмом о смерти».
  • Тони Тодд, сыгравший гробовщика в первых двух фильмах, в этом фильме озвучивает голос робота дьявола, висящего над входом в американские горки. Он также озвучивает говорящего «это конец линии» в метро ближе к концу фильма.

У старшеклассницы Уэнди Кристенсон появляется страшное предчувствие, что она с друзьями попадет в ужасную катастрофу на американских горках. К счастью, Уэнди удается в последний момент уговорить друзей не садиться на аттракцион. Вскоре ее опасения подтверждаются – авария уносит жизни многих людей, но Уэнди и ее приятели смогли избежать гибели. Однако можно ли обмануть смерть?..

7.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 23 марта 2006
Премьера в мире 9 февраля 2006
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Джеймс Вонг
В ролях
Мэри Элизабет Уинстед
Мэри Элизабет Уинстед
Райан Мерриман
Алекз Джонсон
Крис Лемке
Крис Лемке
Патрик Галлахер
Патрик Галлахер
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Manny 2 апреля 2015, 12:51
не, классно. если честно, я просто от фильмов такого плана большего не ожидалла. вот уже который раз не очень могу понять: было задумано что-то типа… Читать дальше…
кхм.. 2 апреля 2015, 12:51
а мне не понравилось... 1ую и 2ую части смотрела давно, 3ю ждала с нетерпением, наверно, почти год! разочарована((

Вместо интриги - сплошные… Читать дальше…
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