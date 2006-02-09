Пункт назначения 3, 2006

Когда Венди Кристенсен видит аварию на американских горках, в результате которой она и ее друзья погибли, она сразу же начинает паниковать и выходит из вагончика, из-за чего некоторые из ее друзей тоже покидают аттракцион. Однако все остальные друзья, включая парня Венди, застревают на самой высокой части американских горок и попадают в аварию, после которой никто из них не выживает. Теперь Смерть ждет за углом, готовясь забрать жизни выживших по ошибке ребят. Венди и Кевин Фишеры должны попытаться разработать план Смерти, прежде чем они падут ее жертвами…