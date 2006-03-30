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Мирный воин Мирный воин
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Peaceful Warrior

Мирный воин, 2006

2006 / Германия / США
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

У Дэна Миллмена есть все: хорошие оценки, шанс попасть в олимпийскую команду и девушки, выстроившиеся за ним в очередь. Только один человек поколебал его уверенность – дежурный на ночной заправке, который, назвавшись Сократом, начинает подвергать сомнению каждое предположение в его жизни. Когда страшная авария разбивает ноги Дэна и его светлое будущее, Сократ решает спасти его…

  • Фильм создан по мотивам романа Дэна Миллмена «Путь мирного воина» 1980 года. 
  • По словам Ника Нолти, исполнившего роль Сократа: «Я знаю эту книгу с семидесятых. Я пережил шестидесятые с движением за мир, сопротивлением войне, гражданскими правами. Миллман написал эту книгу о духовных открытиях. Она была открытой, читаемой и понравилась многим. В то время, 19 лет назад, я не почувствовал такой близости или важности послания в этом произведении, какую чувствую сейчас».
  • Когда Дэн лежит на машине возле заправочной станции, буквы SM, написанные на ней камнями, являются инициалами актера, который его играет, Скотта Мехловица. 
  • Режиссер Виктор Сальва познакомился с романом Миллмена, находясь в тюрьме за растление малолетнего актера. Он считает оригинальную историю «историей, которая изменила его жизнь».

Дэн Миллмен — талантливый гимнаст колледжа, мечтающий о выступлении на Олимпийских играх. У него всё есть: награды, друзья по команде, быстрые мотоциклы, девушки и бесшабашные вечеринки.

Мир Дэна переворачивается с ног на голову, когда он встречает загадочного незнакомца по имени Сократ, у которого достаточно возможностей, чтоб открыть новый мир силы и понимания. После серьёзной травмы, с помощью Сократа и эфемерной молодой девушки по имени Джой, Ден понимает, что ему много чему ещё придется научиться…

7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 2 июня 2006
Премьера в мире 30 марта 2006
Возраст 12+
Режиссер
Виктор Сальва
Виктор Сальва
В ролях
Скотт Мехловиц
Ник Нолти
Ник Нолти
Эми Смарт
Эми Смарт
Тим ДиКей
Тим ДиКей
Эштон Холмс
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Мирный воин смотреть онлайн

Мирный воин
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саундтрек фильма Мирный воин
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