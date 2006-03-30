Мирный воин, 2006

Дэн Миллмен — талантливый гимнаст колледжа, мечтающий о выступлении на Олимпийских играх. У него всё есть: награды, друзья по команде, быстрые мотоциклы, девушки и бесшабашные вечеринки.



Мир Дэна переворачивается с ног на голову, когда он встречает загадочного незнакомца по имени Сократ, у которого достаточно возможностей, чтоб открыть новый мир силы и понимания. После серьёзной травмы, с помощью Сократа и эфемерной молодой девушки по имени Джой, Ден понимает, что ему много чему ещё придется научиться…