Мирный воин, 2006

У Дэна Миллмена есть все: хорошие оценки, шанс попасть в олимпийскую команду и девушки, выстроившиеся за ним в очередь. Только один человек поколебал его уверенность – дежурный на ночной заправке, который, назвавшись Сократом, начинает подвергать сомнению каждое предположение в его жизни. Когда страшная авария разбивает ноги Дэна и его светлое будущее, Сократ решает спасти его…
Дэн Миллмен — талантливый гимнаст колледжа, мечтающий о выступлении на Олимпийских играх. У него всё есть: награды, друзья по команде, быстрые мотоциклы, девушки и бесшабашные вечеринки.
Мир Дэна переворачивается с ног на голову, когда он встречает загадочного незнакомца по имени Сократ, у которого достаточно возможностей, чтоб открыть новый мир силы и понимания. После серьёзной травмы, с помощью Сократа и эфемерной молодой девушки по имени Джой, Ден понимает, что ему много чему ещё придется научиться…