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Черная орхидея Черная орхидея
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The Black Dahlia

Черная орхидея, 2006

2006 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Двое полицейских, Ли Бланчард и Баки Блайкерт, должны расследовать убийство Бетти-Энн Шорт по прозвищу «Чёрная Орхидея», амбициозной звезды фильмов серии «Б» - злодеяние столь ужасное, что фотографии тела были скрыты от широкой публики. Бланчард постепенно становится одержим сенсационным убийством, что ставит под угрозу его отношения с Кей. В это же время его напарник Блайкерт влюбляется в загадочную женщину по имени Мадлен Линскотт, дочь одного из главных богачей города. Выясняется, что Мадлен Линскотт поддерживала сомнительную связь с жертвой убийства.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2006
Премьера в России 27 сентября 2006
Премьера в мире 15 сентября 2006
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Брайан Де Пальма
Брайан Де Пальма
В ролях
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Миа Киршнер
Миа Киршнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черная орхидея 3 постера
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Черная орхидея смотреть онлайн

Черная орхидея
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Наша рецензия
Вообще-то, новый фильм Брайана Де Пальмы называется «Черный Георгин» (The Black Dahlia), и героиня, давшая имя картине, собственно, носила прозвище Черный Георгин, и не очень понятно, чем георгин хуже орхидеи и почему один цветок следовало на протяжении всего фильма переименовывать в другой. Впрочем, особенности российского проката, сопровождаемые какими-то вечными трудностями перевода, вполне позволяют производить подобные замены. К тому же оба этих ретрорастения, окрашенные в радикальный…
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H_B 2 апреля 2015, 12:51
Первый отзыв :) Ура! не зря сходила на премьеру :)))

Фильм вполне себе интересный и необычный. Отличные молодые (и не очень) актеры. Приятно… Читать дальше…
westernanna 2 апреля 2015, 12:51
я прсто в шоке, по моему такого д*ма я уже не видела давно, вчера была в меркурие, после 10 минут фильма начала жалеть,что пришла. 50 каких то… Читать дальше…
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