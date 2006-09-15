Черная орхидея, 2006

Двое полицейских, Ли Бланчард и Баки Блайкерт, должны расследовать убийство Бетти-Энн Шорт по прозвищу «Чёрная Орхидея», амбициозной звезды фильмов серии «Б» - злодеяние столь ужасное, что фотографии тела были скрыты от широкой публики. Бланчард постепенно становится одержим сенсационным убийством, что ставит под угрозу его отношения с Кей. В это же время его напарник Блайкерт влюбляется в загадочную женщину по имени Мадлен Линскотт, дочь одного из главных богачей города. Выясняется, что Мадлен Линскотт поддерживала сомнительную связь с жертвой убийства.