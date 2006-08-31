Герой Шона Уэйанса в этой ленте так мечтает стать отцом, что по ошибке принимает находящегося в бегах маленького и похожего на ребенка воришку за своего брошенного сына. Новоявленный папаша и его жена берут "малыша" к себе в дом и начинают всячески о нем заботиться. Тем временем напарник вора, ограбивший вместе с ним ювелирный магазин, пытается выманить его из новой семьи, чтобы заполучить украденный бриллиант...
|14 сентября 2006
|Россия
|Каскад
|12+
|14 сентября 2006
|Беларусь
|31 августа 2006
|Бельгия
|14
|31 августа 2006
|Германия
|12
|14 сентября 2006
|Казахстан
|31 августа 2006
|США
|14 сентября 2006
|Украина