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Постер фильма Шалун
5.7
Киноафиша Фильмы Шалун
5.7

Шалун

, 2006
Little Man
США / комедия / 18+
Постер фильма Шалун
5.7

О фильме

Герой Шона Уэйанса в этой ленте так мечтает стать отцом, что по ошибке принимает находящегося в бегах маленького и похожего на ребенка воришку за своего брошенного сына. Новоявленный папаша и его жена берут "малыша" к себе в дом и начинают всячески о нем заботиться. Тем временем напарник вора, ограбивший вместе с ним ювелирный магазин, пытается выманить его из новой семьи, чтобы заполучить украденный бриллиант...

В ролях

Шон Уэйнс
Шон Уэйнс
Darryl
Марлон Уайанс
Марлон Уайанс
Calvin
Линден Порко
Трэйси Морган
Трэйси Морган
Percy
Керри Вашингтон
Керри Вашингтон
Vanessa
Джон Уизерспун
Pops
Локлин Манро
Локлин Манро
Greg
Чазз Пальминтери
Чазз Пальминтери
Walken
Молли Шеннон
Молли Шеннон
Soccer Mom
Дэвид Алан Грир
Дэвид Алан Грир
Jimmy
Дейв Шеридан
Дейв Шеридан
Rosco
Режиссер Кинен Айвори Уайанс
Сценарист Кинен Айвори Уайанс, Шон Уэйнс, Марлон Уайанс
Композитор Тедди Кастелуччи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 1 сентября 2006
Премьера в мире 31 августа 2006
Дата выхода
14 сентября 2006 Россия Каскад 12+
14 сентября 2006 Беларусь
31 августа 2006 Бельгия 14
31 августа 2006 Германия 12
14 сентября 2006 Казахстан
31 августа 2006 США
14 сентября 2006 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $64 000 000
Сборы в мире $104 003 322
Производство Revolution Studios, Wayans Bros. Entertainment, Wayans Alvarez Productions
Другие названия
Little Man, Chiquito Pero Peligroso, Ãlã micu', Chiquito, pero peligroso, Kis csávó, Küçük Adam, Little man (Homenet), Mali čovek, Mały, Maziņais, Người Tí Hon, Nusikaltelis kudikio veidu, O Minorca, O Pequenino, Pequeño pero matón, Perfect Gem & Valuable, Petit homme, Quel nano infame, Väike mees, Μικρός στο μάτι..., Малък човек, Маля, Шалун, 最凶赤ちゃん計画, 小孩好黑, Littleman, Kiscsávó, Pequeño pero Peligroso, שודד בחיתולים

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 15 голосов
4.6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 декабря 2020

Отзывы о фильме

DENZEL 2 апреля 2015, 12:51
Хватит уже фанатеть от фильмов прошлого, вот раньше были фильмы, а сейчас отстой. Рассалбтесь,живите настоящим, "Шалун" лучшая камедия года!!!
DENZEL 2 апреля 2015, 12:51
Ребята, фильм просто улетный, "Рубеж" просто умер от смеха, давно такого не было. Советую всем, бросайте дела и в кино!!!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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