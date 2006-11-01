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Санта Клаус 3 Санта Клаус 3
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The Santa Clause 3: The Escape Clause

Санта Клаус 3, 2006

2006 / США
4.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет комедии продолжает историю обычного горожанина Скотта Кэлвина, который однажды стал настоящим Санта Клаусом. Он женился на строгой школьной директрисе Кэрол, и сейчас его семья с нетерпением ждет пополнения. В честь предстоящего радостного события Кэлвин приглашает родителей своей любимой на Рождество. Они даже не подозревают, чем на самом деле занимается их зять, считая его обычным продавцом игрушек, и Скотту нужно сохранить свою настоящую сферу деятельности в секрете. Кроме них, на праздник приглашены и другие важные персоны, в том числе множество сказочных созданий. Среди веселой пестрой толпы находится коварный Джек Фрост, который обдумывает хитрый план. Он серьезно намерен свергнуть Кэлвина с почетной должности Санты, чтобы украсть дух Рождества. 

  • Третья часть – единственная в серии, где не участвует Бернард, главный эльф. Актер, исполняющий его роль, не смог участвовать в съемках из-за расписания. Из-за этого в сценарий вернули персонажа Кертиса.
  • Бад прибегает с огнетушетелем, когда в кухне полыхает огонь, хотя он по сюжету еще не мог знать о том, что начался пожар.
  • На фабрике игрушек можно заметить надпись бегущей строкой, которая гласит: «378 лет без инцидентов».
  • В эпизоде, где Санта Клаус с Люси наносят визит в зал снежных шаров, есть снежный ком с изображением головы Майкла Лембека – режиссера картины. Его можно заметить справа, когда персонажи начинают уходить.
  • Музыкальная композиция, которую исполняет Джек Фрост – пародийная версия песни Фрэнка Синатры «Нью-Йорк».
  • Автоматы, продающие энергетики Red Deer (в переводе – красный олень) – отсылка к известному производителю Red Bull и к красноносому оленю Санты – Рудольфу.
  • Для Питера Бойла, игравшего Отца-время, это была одна из последних работ перед смертью.
  • Сцены с событиями, происходящими за городом, снимались в студии. Для них использовались те же декорации, с которыми шла работа над фильмом «Рождество с неудачниками» за два года до этого.
  • Когда в фильме показывают Сильвию и Бада в Эльфсбурге, на фоне звучит канадский гимн.
  • «Хозяин полюса» – единственная часть рождественской серии, в которой Санту не показывают улетающим на санях в ночное небо.
  • Рот Джека Фроста не двигается, когда в фильме произносится его реплика «Я бы этого не делал» в ответ Люси, которая собирается идти за помощью.
  • Миссис Клаус в финальных сценах фильма называет ребенка Бадди. Это намек на фильм «Эльф», в котором главный герой, Бадди – человек, считающий себя эльфом.
  • Санта в одной из сцен подходит к Люси, собираясь попросить обнять Фроста. Снежный шар в этом эпизоде находится у него в руке. Когда он излагает просьбу, Люси дает ему этот шар из своих рук.
  • В фильме, когда Санта идет к Сильвии и Баду вместе с Песочным человеком, за деревом можно заметить специальное покрытие для плоских поверхностей, изображающее снег.
  • В сюжете допущена неточность: чтобы попасть в Зал со снежными шарами, нужно ввести код. Джек Фрост не знал комбинацию цифр, значит, не должен был оттуда выйти.
  • Записывая на ручку-диктофон речь Фроста, Скотт кладет устройство во внутренний правый карман своего пальто. Через несколько секунд он достает его из левого. Затем он кладет записывающую звук ручку обратно, а в следующих кадрах вынимает из правого кармана.
  • Первые два фильма серии были хорошо восприняты критиками, но насчет третьей они высказали спорное мнение, считая, что работа режиссера в этой части была достаточно слабой. Некоторые эксперты подметили, что сиквел частично перенимает задумку фильма «Плохой Санта».

Рискуя выдать тайну Северного полюса, Скотт Кэлвин, а по совместительству Санта Клаус, приглашает своих родственников отпраздновать Рождество, а заодно и предстоящее появление на свет сына Клауса, которого вот-вот должна родить его жена Кэрол. В итоге Скотт вместе с его большим семейством и главным эльфом Кертисом вынужден противостоять коварному злодею Джеку Фросту, который намеревается отобрать Рождество у Санта-Клауса и захватить власть на Северном полюсе…

4.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 2 ноября 2006
Премьера онлайн 18 марта 2017
Премьера в мире 1 ноября 2006
Возраст 12+
Режиссер
Майкл Лембек
В ролях
Тим Аллен
Тим Аллен
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Элизабет Митчелл
Элизабет Митчелл
Эрик Ллойд
Спенсер Бреслин
Спенсер Бреслин
Все актеры и съемочная группа
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Санта Клаус 3
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