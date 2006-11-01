Санта Клаус 3, 2006

Сюжет комедии продолжает историю обычного горожанина Скотта Кэлвина, который однажды стал настоящим Санта Клаусом. Он женился на строгой школьной директрисе Кэрол, и сейчас его семья с нетерпением ждет пополнения. В честь предстоящего радостного события Кэлвин приглашает родителей своей любимой на Рождество. Они даже не подозревают, чем на самом деле занимается их зять, считая его обычным продавцом игрушек, и Скотту нужно сохранить свою настоящую сферу деятельности в секрете. Кроме них, на праздник приглашены и другие важные персоны, в том числе множество сказочных созданий. Среди веселой пестрой толпы находится коварный Джек Фрост, который обдумывает хитрый план. Он серьезно намерен свергнуть Кэлвина с почетной должности Санты, чтобы украсть дух Рождества.