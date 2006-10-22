Родди – «светская мышь» из верхушки общества и живет жизнью любимого питомца в шикарной квартире в центре Кенсингтона. Когда канализационная крыса по имени Сид вдруг выбирается из его раковины и решает, что сорвала джекпот, Родди замышляет избавиться от вредителя, заманив его в водоворот слива унитаза. К сожалению, именно Родди оказывается унесен в шумный канализационный мир Ратрополиса. Там герой встречает Риту, предприимчивую мусорщицу, которая работает в канализации на своей лодке «Джемми Доджер». Родди хочет немедленно вернуться наверх, а Рита – чтобы ей заплатили за проблемы, но для обоих встреча становится началом чего-то большего…