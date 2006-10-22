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Постер мультфильма Смывайся!
7.1
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7.1

Смывайся!

, 2006
Flushed Away
США, Великобритания / семейный, комедия, анимация / 18+
Постер мультфильма Смывайся!
7.1

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Родди – «светская мышь» из верхушки общества и живет жизнью любимого питомца в шикарной квартире в центре Кенсингтона. Когда канализационная крыса по имени Сид вдруг выбирается из его раковины и решает, что сорвала джекпот, Родди замышляет избавиться от вредителя, заманив его в водоворот слива унитаза. К сожалению, именно Родди оказывается унесен в шумный канализационный мир Ратрополиса. Там герой встречает Риту, предприимчивую мусорщицу, которая работает в канализации на своей лодке «Джемми Доджер». Родди хочет немедленно вернуться наверх, а Рита – чтобы ей заплатили за проблемы, но для обоих встреча становится началом чего-то большего…

  • Первый полнометражный художественный фильм студии Aardman Animation с компьютерной графикой. Причиной использования компьютерной анимации вместо фирменной глиняной анимации студии стали многочисленные сцены с водой, которую практически невозможно убедительно изобразить в покадровой анимации.
  • Пока Родди и Рита находятся в холодильнике, одна из замороженных крыс пародирует Хана Соло в его знаменитой карбонитовой позе из «Звездных войн: Эпизод V». 
  • Когда Родди просматривает свой гардероб в начале фильма, его третий наряд – это костюм Уоллеса из другого мультфильма студии, «Уоллес и Громит».

Родди – привилегированная крыса, живущая жизнью любимого домашнего животного в престижном пентхаусе. Однажды засорившаяся раковина "выплевывает" в квартиру канализационную крысу Сида, которому приходятся по душе роскошные апартаменты. Чтобы избавиться от надоедливого гостя, Родди решает смыть его в унитаз, но житель канализации не такой простак, каким кажется, и в итоге в унитазе оказывается сам Родди. Попав в канализацию, ему предстоит привыкнуть к совершенно новой, незнакомой ему жизни...

В ролях

Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Rita
Хью Джекман
Хью Джекман
Roddy
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
The Toad
Энди Серкис
Энди Серкис
Spike
Билл Найи
Билл Найи
Whitey
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Шэйн Ричи
Сид
Джеффри Палмер
Жан Рено
Жан Рено
Le Frog
Даглас Уэстон
Кэти Бёрк
Rita's Mum
Дэвид Суше
Дэвид Суше
Rita's Dad
Режиссер Дэвид Бауэрс, Сэм Фэлл
Сценарист Дик Клемент, Кристофер Ллойд, Joe Keenan, Иэн Ла Френе
Композитор Гарри Грегсон-Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 7 декабря 2006
Премьера в мире 22 октября 2006
Дата выхода
2 ноября 2006 Россия UPI 0+
21 декабря 2006 Австралия
4 января 2007 Аргентина
2 ноября 2006 Беларусь
29 ноября 2006 Бельгия
8 декабря 2006 Болгария
15 декабря 2006 Бразилия
1 декабря 2006 Великобритания
30 ноября 2006 Венгрия
7 декабря 2006 Германия
30 ноября 2006 Гонконг
30 ноября 2006 Греция
1 декабря 2006 Дания
17 января 2007 Египет
7 декабря 2006 Израиль
1 декабря 2006 Ирландия
1 декабря 2006 Исландия
1 декабря 2006 Испания
22 декабря 2006 Италия
2 ноября 2006 Казахстан
30 декабря 2006 Кувейт
22 декабря 2006 Латвия
15 декабря 2006 Мексика
29 ноября 2006 Нидерланды
8 декабря 2006 Норвегия
2 февраля 2007 Пакистан
15 декабря 2006 Панама
1 декабря 2006 Польша
30 ноября 2006 Португалия
2 ноября 2006 США
2 ноября 2006 Сингапур
23 ноября 2006 Словакия
21 декабря 2006 Словения
15 марта 2007 Таиланд
15 декабря 2006 Турция
2 ноября 2006 Украина
5 января 2007 Уругвай
28 марта 2007 Филиппины
1 декабря 2006 Финляндия
29 ноября 2006 Франция
30 ноября 2006 Чехия
1 декабря 2006 Швеция
8 декабря 2006 Эстония
23 ноября 2006 Южная Корея
22 октября 2006 Япония
MPAA PG
Бюджет $149 000 000
Сборы в мире $178 286 078
Производство DreamWorks Animation, Aardman Animations
Другие названия
Flushed Away, Lo que el agua se llevó, Por Água Abaixo, Souris City, Aizskalotais, Aruncat la canal, Bar aab rafteh, Bortspolad, Chuột Đào Tẩu, Ciutat ratolí, Elvitte a víz, Fare Şehri, Flutsch und weg, Giù per il tubo, Hayim ba'zerem, Mouse Town: Roddy and Rita's Great Adventure, Muis van huis, Nedenom og hjem igjen, Odplaknjeni gizdalin, Pontikoupoli, Pusti vodu da miševi odu, Ratónpolis, Ratropolis, Skyllet væk, Spláchnutej, Spláchnutý, Srovės nublokšti, Vesi peale, Virran viemää, Wpuszczony w kanał, Yuving!, Yuyun!, Ποντικούπολη, Жуыңыз!, Змивайся, Отнесени, Прошишô кроз шољу, Смывайся, Смывайся!, दूर प्लावित, マウス・タウン　ロディとリタの大冒険, 鼠國流浪記, Doorgespoeld, Lo que el agua se llevo

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 25 голосов
6.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1720 В жанре «семейный»  170 В жанре «комедия»  408 В жанре «анимация»  243 В фильмах США  1048 В фильмах Великобритании  143 В фильмах 2006 года  37
Обновлено 17 марта 2021

Наша рецензия

Что может быть милее сердцу, чем старое доброе английское хулиганство, давшее миру «Заводной апельсин» и группу «Монти Пайтон»? В своем роде именно монти-пайтоновским духом проникнут анимационный опус, почти все действие коего происходит в канализации, выступающей вдобавок точной калькой с «этого света», или, как говорят персонажи «Смывайся!», «мира под небом». Главный герой – галантный и элегантный крыс с раскольниковским именем Родди, служащий неким странным сочетанием дворецкого и живой…

Отзывы о мультфильме

Maks 2 апреля 2015, 12:51
Вместо мышей всё время перед глазами стояли Ургант с Чуриковой. Дубляжу незачот!
Не знаю, есть ли у "пластилиновых" мышей первичные… Читать дальше…
Андрей 25 августа 2019, 21:20
прекрасный мультик, еще раз, с удовольствием пересмотрел!
поющие улитки(слизняки, личинки, как угодно) мои фавориты!
8 баллов из 10ти!
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

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