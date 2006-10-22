Родди – «светская мышь» из верхушки общества и живет жизнью любимого питомца в шикарной квартире в центре Кенсингтона. Когда канализационная крыса по имени Сид вдруг выбирается из его раковины и решает, что сорвала джекпот, Родди замышляет избавиться от вредителя, заманив его в водоворот слива унитаза. К сожалению, именно Родди оказывается унесен в шумный канализационный мир Ратрополиса. Там герой встречает Риту, предприимчивую мусорщицу, которая работает в канализации на своей лодке «Джемми Доджер». Родди хочет немедленно вернуться наверх, а Рита – чтобы ей заплатили за проблемы, но для обоих встреча становится началом чего-то большего…
Родди – привилегированная крыса, живущая жизнью любимого домашнего животного в престижном пентхаусе. Однажды засорившаяся раковина "выплевывает" в квартиру канализационную крысу Сида, которому приходятся по душе роскошные апартаменты. Чтобы избавиться от надоедливого гостя, Родди решает смыть его в унитаз, но житель канализации не такой простак, каким кажется, и в итоге в унитазе оказывается сам Родди. Попав в канализацию, ему предстоит привыкнуть к совершенно новой, незнакомой ему жизни...
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Не знаю, есть ли у "пластилиновых" мышей первичные… Читать дальше…
поющие улитки(слизняки, личинки, как угодно) мои фавориты!
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