Фильм рассказывает о судьбе легендарного исполнителя кантри Джонни Кэша. Семейная трагедия – внезапная гибель старшего брата – и пренебрежение со стороны родителей наложили свой отпечаток на личность музыканта. Джонни отправляется на службу в военно-воздушные силы, а вернувшись с театра боевых действий, женится и обзаводится детьми. Любовь к музыке, зародившаяся в душе Джонни еще в юности, с течением времени никуда не исчезла. Парень собирает свой коллектив и начинает выступать на сцене. Его популярность растет, вскоре кантри-исполнителя приглашают принять участие в турне с такими звездами, как Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис и Джун Картер. Встреча с последней становится для Джонни судьбоносной…
Эта биографическая лента посвящена истории жизни легендарного певца в стиле кантри Джонни Кэша и его второй жены Джун Картер. Юность Кэша, родившегося в 1932 году в Арканзасе, была омрачена трагической гибелью его старшего брата и пренебрежительным отношением к нему со стороны отца, считавшего его плохим сыном. Военную службу будущий певец и музыкант проходил в Германии в рядах Военно-воздушных сил США. В 1954 году он женился на Вивиан, которая родила ему дочь, а в 1955-м, в возрасте 23 лет, выпустил свой первый хит "Cry, Cry, Cry". Вскоре Кэш отправился в турне по США вместе с Джерри Ли Льюисом, Элвисом Пресли и Джун Картер, о которой он безнадежно мечтал целых десять лет. Критические моменты в жизни Кэша сопровождались его пагубным пристрастием к амфетамину и алкоголю. В 1968 году Кэш и Картер стали мужем и женой и прожили вместе вплоть до смерти Джун в мае 2003 года. Кэш скончался в сентябре того же года.
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