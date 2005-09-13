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Постер фильма Переступить черту
7.5
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7.5

Переступить черту

, 2005
Walk the Line
США, Германия / драма, мюзикл / 18+
Постер фильма Переступить черту
7.5

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм рассказывает о судьбе легендарного исполнителя кантри Джонни Кэша. Семейная трагедия – внезапная гибель старшего брата – и пренебрежение со стороны родителей наложили свой отпечаток на личность музыканта. Джонни отправляется на службу в военно-воздушные силы, а вернувшись с театра боевых действий, женится и обзаводится детьми. Любовь к музыке, зародившаяся в душе Джонни еще в юности, с течением времени никуда не исчезла. Парень собирает свой коллектив и начинает выступать на сцене. Его популярность растет, вскоре кантри-исполнителя приглашают принять участие в турне с такими звездами, как Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис и Джун Картер. Встреча с последней становится для Джонни судьбоносной…

  • В кадре Хоакин Феникс (Джонни Кэш) и Риз Уизерспун (Джун Картер) сами исполнили песни и аккомпанировали себе на гитаре и автоарфе соответственно.
  • Джонни Кэш лично одобрил кандидатуру Хоакина Феникса, поскольку ему понравилась его актерская работа в фильме «Гладиатор» (2000). 
  • Специально для фильма художник Арианна Филлипс в деталях воссоздала по фотографиям 56 костюмов Джонни Кэша. 
  • Роберт Патрик, исполнивший в фильме роль отца Джонни, в 2005 году появился еще в одном байопике – «Элвис. Ранние годы» Джеймса Стивена Сэвиджа.

Эта биографическая лента посвящена истории жизни легендарного певца в стиле кантри Джонни Кэша и его второй жены Джун Картер. Юность Кэша, родившегося в 1932 году в Арканзасе, была омрачена трагической гибелью его старшего брата и пренебрежительным отношением к нему со стороны отца, считавшего его плохим сыном. Военную службу будущий певец и музыкант проходил в Германии в рядах Военно-воздушных сил США. В 1954 году он женился на Вивиан, которая родила ему дочь, а в 1955-м, в возрасте 23 лет, выпустил свой первый хит "Cry, Cry, Cry". Вскоре Кэш отправился в турне по США вместе с Джерри Ли Льюисом, Элвисом Пресли и Джун Картер, о которой он безнадежно мечтал целых десять лет. Критические моменты в жизни Кэша сопровождались его пагубным пристрастием к амфетамину и алкоголю. В 1968 году Кэш и Картер стали мужем и женой и прожили вместе вплоть до смерти Джун в мае 2003 года. Кэш скончался в сентябре того же года.

В ролях

Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
John R. Cash
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Джун Картер
Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин
Вивиан Кэш
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Рэй Кэш
Даллас Робертс
Даллас Робертс
Sam Phillips
Дэн Джон Миллер
Дэн Джон Миллер
Luther Perkins
Лэрри Бэгби
Marshall Grant
Шелби Линн
Кэрри Кэш
Тайлер Хилтон
Elvis Presley
Сандра Эллис Лэфферти
Сандра Эллис Лэфферти
Дэн Бин
Джефф Бэйли
Режиссер Джеймс Мэнголд
Сценарист Джонни Кэш, Гилл Деннис, Джеймс Мэнголд
Композитор Ти-Боун Бёрнетт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 23 октября 2005
Премьера в мире 13 сентября 2005
Дата выхода
16 февраля 2006 Россия 16+
2 февраля 2006 Австралия
16 февраля 2006 Беларусь
13 сентября 2005 Бельгия 16
10 февраля 2006 Бразилия
3 февраля 2006 Великобритания
18 ноября 2005 Германия
3 февраля 2006 Ирландия 12A
17 февраля 2006 Италия
16 февраля 2006 Казахстан
13 сентября 2005 Канада
2 февраля 2006 Нидерланды
16 февраля 2006 Португалия
18 ноября 2005 США
14 апреля 2011 Турция
16 февраля 2006 Украина
15 февраля 2006 Франция
2 февраля 2006 Чехия
3 февраля 2006 Швеция
3 февраля 2006 Эстония
9 марта 2006 Южная Корея
MPAA PG-13
Бюджет $28 000 000
Сборы в мире $186 797 986
Производство Fox 2000 Pictures, Tree Line Film, Konrad Pictures
Другие названия
Walk the Line, Johnny & June: Pasión y locura, Johnny & June - Pasión y locura, A la corda fluixa, A nyughatatlan, Cash, Dọc Đường Gió Bụi, En la cuerda floja, Hod po rubu, Hoja po robu, Johnny & June, Nagu noateral, Quando l'amore brucia l'anima, Sirds robeža, Sınırları Aşmak, Spacer po linie, Ties jausmų riba, Walk the Line: Povestea lui Johnny Cash, Wôku za rain: Kimi ni tsuzuku michi, Да преминеш границата, Переступити межу, Переступить черту, Ход по ивици, ウォーク・ザ・ライン　君につづく道, 与歌同行, 為你鍾情, Заступити за межу, Johnny e June, 一往无前

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.8 IMDb
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Обновлено 19 марта 2021

Цитаты

Record Company Executive Твои фанаты — церковные люди, Джонни. Христиане. Им не хочется слышать, как ты поёшь для толпы убийц и насильников, пытаясь их развеселить.
Johnny Cash [пауза] Ну так значит, они не христиане.

Отзывы о фильме

belka77 2 апреля 2015, 12:51
согласна с рецензией. не понравилось, хотя поклонница кантри, из за чего собственно и купила лицензионную копию. кроме музыки и довольно приличного… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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