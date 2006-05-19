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Постер фильма Не вижу зла
5.8
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5.8

Не вижу зла

, 2006
See No Evil
США / ужасы / 18+
Постер фильма Не вижу зла
5.8

О фильме

В заброшенном, обветшалом отеле обитает психопат-отшельник Джекоб Гуднайт, в череп которого вставлена стальная пластина. Этот двухметровый верзила весом 180 кг вырывает глаза своим жертвам острыми, как бритва, ногтями…

Однажды в жилище Джекоба вторгаются восемь юных правонарушителей, отправленных приводить в порядок эту богом забытую гостиницу; за ними присматривает полицейский, который четыре года назад пустил Джекобу пулю в лоб. Когда же маньяк похищает девушку, входившую в состав группы, и ее жизнь оказывается под угрозой, остальным ребятам приходится приложить все свои силы для борьбы с неуязвимым злодеем…

В ролях

Тиффани Лэмб
Пенни МакНэми
Melissa
Саманта Ноубл
Кира
Мэттью Окин
Майкл Дж. Пэйгэн
Tye
Люк Пеглер
Майкл
Сесили Полсон
Margaret
Кристина Видал
Christine
Стивен Видлер
Williams
Майкл Уайлдер
Крэйг Хорнер
Крэйг Хорнер
Richie
Глен Джейкобс
Jacob Goodnight
Режиссер Грегори Дарк
Сценарист Дэн Мэдигэн
Композитор Тайлер Бэйтс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 29 октября 2006
Премьера в мире 19 мая 2006
Дата выхода
22 июня 2006 Россия Вест 18+
22 июня 2006 Беларусь
23 июля 2006 Германия
7 сентября 2007 Испания
28 июля 2006 Италия
22 июня 2006 Казахстан
19 мая 2006 Канада
19 мая 2006 США
29 июня 2006 Украина
6 января 2017 Япония
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $18 707 990
Производство World Wrestling Entertainment (WWE), Eye Scream Man Productions, Eye Scream Productions
Другие названия
See No Evil, Los ojos del mal, Le regard du diable, Maligno, Zlo oko nas, Colectionarul de ochi, Els ulls del mal, Eye Scream Man, Goodnight, Hotel śmierci, Il collezionista di occhi, Không Thấy Ác Quỷ, Koftero lepidi, Menekülj!, Mirčių kolekcionierius, Nähtamatu kurjus, Neredzēt ļauno, Neviditelné zlo, Noite do Terror, O Coleccionador de Olhos, Ölüm çıkmazı, Sin ver el mal, The Goodnight Man, Κοφτερό λεπίδι, Виж страха, Не вижу зла, シー・ノー・イーヴル　肉鉤のいけにえ, 人皮客棧

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
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Обновлено 11 июня 2024
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