В заброшенном, обветшалом отеле обитает психопат-отшельник Джекоб Гуднайт, в череп которого вставлена стальная пластина. Этот двухметровый верзила весом 180 кг вырывает глаза своим жертвам острыми, как бритва, ногтями…

Однажды в жилище Джекоба вторгаются восемь юных правонарушителей, отправленных приводить в порядок эту богом забытую гостиницу; за ними присматривает полицейский, который четыре года назад пустил Джекобу пулю в лоб. Когда же маньяк похищает девушку, входившую в состав группы, и ее жизнь оказывается под угрозой, остальным ребятам приходится приложить все свои силы для борьбы с неуязвимым злодеем…