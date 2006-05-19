В заброшенном, обветшалом отеле обитает психопат-отшельник Джекоб Гуднайт, в череп которого вставлена стальная пластина. Этот двухметровый верзила весом 180 кг вырывает глаза своим жертвам острыми, как бритва, ногтями…
Однажды в жилище Джекоба вторгаются восемь юных правонарушителей, отправленных приводить в порядок эту богом забытую гостиницу; за ними присматривает полицейский, который четыре года назад пустил Джекобу пулю в лоб. Когда же маньяк похищает девушку, входившую в состав группы, и ее жизнь оказывается под угрозой, остальным ребятам приходится приложить все свои силы для борьбы с неуязвимым злодеем…
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