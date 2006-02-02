Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Спроси у пыли
Постер фильма Спроси у пыли
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Спроси у пыли

Спроси у пыли

Ask the Dust 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

- по по мотивам романа Джона Фанте «Спроси у пыли»

- Что такое счастье, Камилла?
- Это когда ты можешь влюбиться и не пожалеть об этом…

Красавица-мексиканка Камилла мечтает выйти замуж за преуспевающего американца. Она планомерно идет к своей цели, заводя нужные знакомства.
Однажды Камилла встречает начинающего итальянского писателя, эмигранта Артуро. Как у всякого порядочного мужчины, у Артуро есть свой «скелет в шкафу» в виде привлекательной и голубоглазой блондинки.
Но любовь уже, как вихрь, ворвалась в сердце Камиллы...

 

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 2 февраля 2006
Дата выхода
11 августа 2006 Россия Парадиз
11 августа 2006 Беларусь
2 июня 2006 Великобритания
11 августа 2006 Казахстан
2 февраля 2006 США
11 августа 2006 Украина
30 августа 2006 Франция TP
MPAA R
Сборы в мире $2 460 057
Производство Paramount Pictures, Cruise/Wagner Productions, Ascendant Pictures
Другие названия
Ask the Dust, Pregúntale al viento, A Poeira do Tempo, Aşk?a sor, Chiedi alla polvere, Demande à la poussière, In den Staub geschrieben, Întreabă praful, Jautā putekļiem, Kárhozott szeretők, Paskutinis novelės puslapis, Pergunte ao Pó, Pregunta-ho al vent, Pregúntale al polvo, Pytając o miłość, Rota ton anemo, Spýtaj sa prachu, Tomu tietää, Vprasaj prah, Vượt Lên Nghịch Cảnh, Zeptej se prachu, Ρώτα τον άνεμο, Питай прахта, Спитай у пилу, Спроси у пыли, 心塵情緣
Режиссер
Роберт Таун
В ролях
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Айлин Эткинс
Айлин Эткинс
Джереми Кратчли
Уильям Мапотер
Уильям Мапотер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Спроси у пыли
Последняя искра жизни 6.6
Последняя искра жизни (2011)
Фрекен Юлия 5.5
Фрекен Юлия (2014)
Американец 5.2
Американец (2011)
Без границ 7.2
Без границ (1998)
Телохранитель 6.8
Телохранитель (2010)
Ундина 6.7
Ундина (2009)
Мечта Кассандры 6.8
Мечта Кассандры (2007)
Бандитки 6.6
Бандитки (2006)
Одинокие сердца 7.1
Одинокие сердца (2006)
После заката 6.2
После заката (2004)
Смех и наказание 5.7
Смех и наказание (2003)
Отель 4.6
Отель (2001)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Спроси у пыли - смотреть в онлайн-кинотеатре

Спроси у пыли

Похожие фильмы онлайн

Бандитки
 
Одинокие сердца
 
Убийство священного оленя
 
Онлайн кинотеатр
Цитаты
[последние реплики]
Arturo Bandini Когда я был ребёнком, в Колорадо, меня обижали Смит, Паркер и Джонс своими отвратительными прозвищами. Они называли меня «воп», «даго» и «гризер», и их дети тоже меня обижали. Так же, как я обижал тебя. Они причинили мне столько боли, что я никогда не смог стать одним из них. Это заставило меня уйти в книги, уйти в себя. Это заставило меня бежать из того городка в Колорадо, в твой дом и в твою жизнь. И иногда, когда я вижу их лица здесь, те же лица, те же грустные, суровые рты из моего родного города. Я рад, что они здесь, заполняют пустоту своей жизни и умирают на солнце. И они ненавидят меня, моего отца и деда. Но они стары, а я молод, полон надежд. И люблю свою страну и своё время.
[разрывается]
Arturo Bandini И, Камилла, когда я назвал тебя «гризер», это не моё сердце говорило, а дрожь старой раны. И мне стыдно за то ужасное, что я сделал.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше