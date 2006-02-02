[последние реплики]

Arturo Bandini Когда я был ребёнком, в Колорадо, меня обижали Смит, Паркер и Джонс своими отвратительными прозвищами. Они называли меня «воп», «даго» и «гризер», и их дети тоже меня обижали. Так же, как я обижал тебя. Они причинили мне столько боли, что я никогда не смог стать одним из них. Это заставило меня уйти в книги, уйти в себя. Это заставило меня бежать из того городка в Колорадо, в твой дом и в твою жизнь. И иногда, когда я вижу их лица здесь, те же лица, те же грустные, суровые рты из моего родного города. Я рад, что они здесь, заполняют пустоту своей жизни и умирают на солнце. И они ненавидят меня, моего отца и деда. Но они стары, а я молод, полон надежд. И люблю свою страну и своё время.

