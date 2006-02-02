Отзывы о фильме
лиса_алиса 2 апреля 2015, 12:51
надо посмотреть, если фильм не понравится, то хоть на актеров симпатичных можно посмотреть
- Что такое счастье, Камилла?
- Это когда ты можешь влюбиться и не пожалеть об этом…
Красавица-мексиканка Камилла мечтает выйти замуж за преуспевающего американца. Она планомерно идет к своей цели, заводя нужные знакомства.
Однажды Камилла встречает начинающего итальянского писателя, эмигранта Артуро. Как у всякого порядочного мужчины, у Артуро есть свой «скелет в шкафу» в виде привлекательной и голубоглазой блондинки.
Но любовь уже, как вихрь, ворвалась в сердце Камиллы...
|11 августа 2006
|Россия
|Парадиз
|11 августа 2006
|Беларусь
|2 июня 2006
|Великобритания
|11 августа 2006
|Казахстан
|2 февраля 2006
|США
|11 августа 2006
|Украина
|30 августа 2006
|Франция
