Лето 1966 года, в Англии совсем скоро начнется лихорадка по Чемпионату Мира. Хотя для 12-летнего Берни лучший день жизни пока виднеется вдали — его Бар Митцвах, день, когда он станет мужчиной. Семья Берни все больше и больше занята проблемой нарастающей угрозы потерять собственный бизнес, а также непредсказуемыми выходками старшего брата, поэтому наступление Бара Митцваха для Берни грозит пройти незамеченным.



Хуже всего, что финал Чемпионата назначен на тот же день, и когда Англия уже близка к победе, наступление долгожданного часа для Берни выглядит совершенной катастрофой.