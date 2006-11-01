Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Шестьдесят шесть
6.7
Киноафиша Фильмы Шестьдесят шесть
6.7

Шестьдесят шесть

, 2006
Sixty Six
Великобритания / комедия, биография, драма / 18+
Постер фильма Шестьдесят шесть
6.7

О фильме

Лето 1966 года, в Англии совсем скоро начнется лихорадка по Чемпионату Мира. Хотя для 12-летнего Берни лучший день жизни пока виднеется вдали — его Бар Митцвах, день, когда он станет мужчиной. Семья Берни все больше и больше занята проблемой нарастающей угрозы потерять собственный бизнес, а также непредсказуемыми выходками старшего брата, поэтому наступление Бара Митцваха для Берни грозит пройти незамеченным. 

Хуже всего, что финал Чемпионата назначен на тот же день, и когда Англия уже близка к победе, наступление долгожданного часа для Берни выглядит совершенной катастрофой.

В ролях

Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Esther Rubens
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Charlie Clark
Boy with Caliper
Ник Ширм
Michael Hempel
Thomas Drewson
Terry Shivers
Грегг Салкин
Грегг Салкин
Bernie Reubens
Мэтт Бардок
Mr. Grieg
Alex Black
Linton
Cameron Crighton
Captain
Кэтрин Тейт
Кэтрин Тейт
Aunt Lila
Питер Серафинович
Питер Серафинович
Football Commentary
Питер Серафинович
Питер Серафинович
Football Commentary
Режиссер Пол Вейланд
Сценарист Питер Строхан, О’Коннор, Бриджет, Пол Вейланд
Композитор Джоби Тэлбот
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 3 ноября 2006
Премьера в мире 1 ноября 2006
Дата выхода
1 ноября 2006 Россия 16+
3 ноября 2006 Великобритания
1 ноября 2006 Казахстан
1 ноября 2006 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $1 930 133
Производство Universal Pictures, Working Title Films, StudioCanal
Другие названия
Sixty Six, 66, Sesenta y seis, Shedon... enilikos!, Sixty Six - Eine fast wahre Geschichte, Sześćdziesiąty szósty, Чемпионат '66 года, Чемпионат 66 года

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Шестьдесят шесть

Всё как надо
Всё как надо драма, комедия
1989, Великобритания
6.0
Хулиганье
Хулиганье комедия
2016, Ирландия
7.0
Группировка «Восток»
Группировка «Восток» детектив, драма, боевик, триллер
2012, США / Великобритания
7.0
Кто получит бриллиант?
Кто получит бриллиант? триллер
2011, Великобритания
5.0
Пока не разбудят нас голоса живых
Пока не разбудят нас голоса живых драма, мелодрама
2002, Австралия
6.0
Безумная и прекрасная
Безумная и прекрасная драма, мелодрама
2001, США
6.0
Стэнли и Айрис
Стэнли и Айрис драма, мелодрама
1990, США / Канада
6.0
Друг невесты
Друг невесты комедия
2008, США / Великобритания
6.0
55 шагов
55 шагов драма, биография
2017, Бельгия / Германия / США
6.0
Пятый битл
Пятый битл биография, драма
2024, Великобритания
7.0
Рэй Донован: Фильм
Рэй Донован: Фильм драма
2022, США
6.0
Суфражистка
Суфражистка драма
2015, Великобритания
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Давно не парюсь из-за отросшего маникюра — и к мастеру не бегу: беру пилочку и решаю проблему в два счета
5 капель чернил в таз – и белизна одежды слепит глаз: гениально простой лайфхак от китайского учителя физики
Самое грязное место в туалете — не ершик или ободок унитаза: эту вещь постоянно касаются открытой кожей
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
«Магическая битва» – все, теперь россияне «залипли» на аниме с 8.2 на IMDb: «не успевает надоесть», хоть и исекай
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше