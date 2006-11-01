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Лето 1966 года, в Англии совсем скоро начнется лихорадка по Чемпионату Мира. Хотя для 12-летнего Берни лучший день жизни пока виднеется вдали — его Бар Митцвах, день, когда он станет мужчиной. Семья Берни все больше и больше занята проблемой нарастающей угрозы потерять собственный бизнес, а также непредсказуемыми выходками старшего брата, поэтому наступление Бара Митцваха для Берни грозит пройти незамеченным.
Хуже всего, что финал Чемпионата назначен на тот же день, и когда Англия уже близка к победе, наступление долгожданного часа для Берни выглядит совершенной катастрофой.
|1 ноября 2006
|Россия
|16+
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