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Постер фильма Врезалось в память!
7.5
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7.5

Врезалось в память!

, 2006
Brand upon the brain!
Канада, США / фантастика, драма / 18+
Постер фильма Врезалось в память!
7.5

О фильме

Гай возвращается на остров, где прошло его детство, и здесь его настигают давно забытые воспоминания о событиях многолетней давности. Мама и Отец превратили старый маяк в сиротский приют. Мама следит за Гаем и его сестрой в специальную подзорную трубу, сидя на смотровой площадке, а Отец круглые сутки проводит в подвале, где ставит какие-то тайные эксперименты.

На остров приезжает Венди Чейл, сестра-близнец знаменитого детского детектива Чэнси Чейла. Гай немедленно влюбляется в Венди, а она - в сестру Гая. Переодевшись в Чэнси Чейла, Венди решает разгадать тайну отцовской лаборатории. Втроем – Гай, Сис и Венди ведут расследование, и по мере продвижения на поверхность одна за другой выходят страшные тайны Мамы и Отца…

В ролях

Гретхен Крих
Mother
Салливан Браун
Young
Майя Лоусон
Sis
Jake Morgan-Scharhon
Wendy Hale
Jake Morgan-Scharhon
Wendy Hale
Todd Moore
Father
Andrew Loviska
Savage Tom
Kellan Larson
Neddie
Erik Steffen Maahs
Guy Maddin
Erik Steffen Maahs
Guy Maddin
Cathleen O'Malley
Young
Cathleen O'Malley
Young
Режиссер Гай Мэддин
Сценарист Луис Негин, Джордж Тоулс, Гай Мэддин
Композитор Джейсон Стачек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 8 сентября 2006
Дата выхода
8 сентября 2006 Россия 16+
8 сентября 2006 Казахстан
8 сентября 2006 Украина
24 сентября 2008 Франция
Сборы в мире $298 982
Производство The Film Company
Другие названия
Brand Upon the Brain! A Remembrance in 12 Chapters, Brand Upon the Brain!, Des trous dans la tête !, Marcado na Mente, Piętno na umyśle, Клеймо на мозге, Des trous dans la tête, Pietno na umysle, 追忆少年狂

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb

Отзывы о фильме

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