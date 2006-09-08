Гай возвращается на остров, где прошло его детство, и здесь его настигают давно забытые воспоминания о событиях многолетней давности. Мама и Отец превратили старый маяк в сиротский приют. Мама следит за Гаем и его сестрой в специальную подзорную трубу, сидя на смотровой площадке, а Отец круглые сутки проводит в подвале, где ставит какие-то тайные эксперименты.

На остров приезжает Венди Чейл, сестра-близнец знаменитого детского детектива Чэнси Чейла. Гай немедленно влюбляется в Венди, а она - в сестру Гая. Переодевшись в Чэнси Чейла, Венди решает разгадать тайну отцовской лаборатории. Втроем – Гай, Сис и Венди ведут расследование, и по мере продвижения на поверхность одна за другой выходят страшные тайны Мамы и Отца…