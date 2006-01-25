Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Майкл — судебный детектив, немного боящийся вида крови. Его направили в помощь молодой Сири, работнице страховой компании, исследующей различные дорожные происшествия. Вместе они отправляются в небольшое путешествие, чтобы разобраться с делом потенциального номинанта на премию Дарвина.
|25 января 2006
|Россия
|16+
|25 июня 2007
|Великобритания
|15
|25 января 2006
|Казахстан
|5 июля 2006
|США
|25 января 2006
|Украина