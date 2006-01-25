Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Премия Дарвина
Постер фильма Премия Дарвина
Постер фильма Премия Дарвина
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Премия Дарвина

Премия Дарвина

The Darwin Awards 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Майкл — судебный детектив, немного боящийся вида крови. Его направили в помощь молодой Сири, работнице страховой компании, исследующей различные дорожные происшествия. Вместе они отправляются в небольшое путешествие, чтобы разобраться с делом потенциального номинанта на премию Дарвина.

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 25 января 2006
Дата выхода
25 января 2006 Россия 16+
25 июня 2007 Великобритания 15
25 января 2006 Казахстан
5 июля 2006 США
25 января 2006 Украина
MPAA R
Сборы в мире $309 408
Производство 3 Ring Circus Films, Blumhouse Productions, Darwin Awards Productions LP
Другие названия
The Darwin Awards, Darvina balva, Darwin Award, Darwin Awards, Darwin Awards, muertes de risa, Darwin-díj - Halni tudni kell!, Darwinin palkinnot, Els premis Darwin, I theoria tou Darvinou... apo tin anapodi, Nagrody Darwina, Premiile Darwin, The Darwin Awards - Selecção Natural, The Darwin Awards - Suicidi accidentali per menti poco evolute, Η θεωρία του Δαρβίνου... από την ανάποδη, Наградите Дарвин, Премия Дарвина, Премія Дарвіна, ダーウィン・アワード, 豬頭滿天下
Режиссер
Финн Тейлор
Финн Тейлор
В ролях
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Джош Чарльз
Джош Чарльз
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Премия Дарвина
Слежка 5.2
Слежка (2012)
Только спокойствие 4.9
Только спокойствие (2010)
Частная жизнь Пиппы Ли 6.8
Частная жизнь Пиппы Ли (2009)
Секс и 101 смерть 6.4
Секс и 101 смерть (2007)
Осень в Нью-Йорке 6.3
Осень в Нью-Йорке (2000)
Лоскутное одеяло 6.7
Лоскутное одеяло (1995)
Мои парни - животные 6.4
Мои парни - животные (2016)
Очень плохие девчонки 5.6
Очень плохие девчонки (2017)
Кое-что о Марте 6.4
Кое-что о Марте (1998)
Миллионер поневоле 6.1
Миллионер поневоле (2002)
Ты умеешь хранить секреты? 5.6
Ты умеешь хранить секреты? (2019)
Как женить холостяка 5.7
Как женить холостяка (2018)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше