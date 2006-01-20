Маленькая мисс Счастье, 2006

Главная героиня фильма, 7-летняя Олив Хупер, получает приглашение на участие в конкурсе «Маленькая мисс Счастье». Событие состоится в другом штате, поэтому большое семейство, в котором растет девочка, отправляется в путь на старом микроавтобусе. Родственники Олив – те еще кадры: отец пишет книги, которые не пользуются успехом у читателей, мать постоянно нервничает по разным поводам, брат, увлеченный философией, дал обет молчания… Дядя девочки не так давно пытался покончить с собой, а дедушка не прочь побаловаться наркотиками. По дороге эта веселая компания попадает во всевозможные переделки, изо всех сил стараясь успеть на конкурс…
История путешествия многодетной семьи из Альбукерке на конкурс красоты Little Miss Sunshine в Калифорнию, где должна исполниться мечта очаровательной семилетней Оливии. Во время вояжа всем членам семьи приходится мужественно бороться c разного рода злоключениями, разочарованиями, а также со своим вечно ломающимся автобусом VW. Путешествуя по стране, папа, мама, сестры и братья учатся доверять и поддерживать друг друга, независимо от того, с какой проблемой они столкнулись.