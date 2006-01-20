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Маленькая мисс Счастье Маленькая мисс Счастье
Киноафиша Фильмы Маленькая мисс Счастье
Little Miss Sunshine

Маленькая мисс Счастье, 2006

2006 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма, 7-летняя Олив Хупер, получает приглашение на участие в конкурсе «Маленькая мисс Счастье». Событие состоится в другом штате, поэтому большое семейство, в котором растет девочка, отправляется в путь на старом микроавтобусе. Родственники Олив – те еще кадры: отец пишет книги, которые не пользуются успехом у читателей, мать постоянно нервничает по разным поводам, брат, увлеченный философией, дал обет молчания… Дядя девочки не так давно пытался покончить с собой, а дедушка не прочь побаловаться наркотиками. По дороге эта веселая компания попадает во всевозможные переделки, изо всех сил стараясь успеть на конкурс…

  • Все участницы конкурса «Маленькая мисс Счастье» в действительности принимали участие в детских конкурсах красоты. В кадре они продемонстрировали те же наряды и номера, что и в реальности. 
  • Разница в возрасте между Тони Коллетт (Шерил) и ее экранным сыном Полом Дано (Дуэйн) составляет всего 12 лет.
  • На роль Ричарда Хупера рассматривались кандидатуры Дэвида Духовны, Алека Болдуина и Робина Уильямса. 
  • Из-за проблем с финансированием съемки картины растянулись практически на пять лет. 
  • Эбигейл Бреслин (Олив) на съемках носила специальный костюм, визуально делающий ее полнее.

История путешествия многодетной семьи из Альбукерке на конкурс красоты Little Miss Sunshine в Калифорнию, где должна исполниться мечта очаровательной семилетней Оливии. Во время вояжа всем членам семьи приходится мужественно бороться c разного рода злоключениями, разочарованиями, а также со своим вечно ломающимся автобусом VW. Путешествуя по стране, папа, мама, сестры и братья учатся доверять и поддерживать друг друга, независимо от того, с какой проблемой они столкнулись.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2006
Премьера в России 14 декабря 2006
Премьера онлайн 8 июля 2016
Премьера в мире 20 января 2006
Возраст 16+
Режиссер
Джонатан Дэйтон
Джонатан Дэйтон
В ролях
Эбигэйл Бреслин
Эбигэйл Бреслин
Грег Киннир
Грег Киннир
Пол Дано
Пол Дано
Алан Аркин
Алан Аркин
Все актеры и съемочная группа
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Маленькая мисс Счастье
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Запрек 2 апреля 2015, 12:51
А я посмотрел 1 апреля 2007 года (это не шутка!) в кинотеатре 5 звезд на Новокузнецкой. Фильм отличный!✊
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