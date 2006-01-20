Маленькая мисс Счастье, 2006

Главная героиня фильма, 7-летняя Олив Хупер, получает приглашение на участие в конкурсе «Маленькая мисс Счастье». Событие состоится в другом штате, поэтому большое семейство, в котором растет девочка, отправляется в путь на старом микроавтобусе. Родственники Олив – те еще кадры: отец пишет книги, которые не пользуются успехом у читателей, мать постоянно нервничает по разным поводам, брат, увлеченный философией, дал обет молчания… Дядя девочки не так давно пытался покончить с собой, а дедушка не прочь побаловаться наркотиками. По дороге эта веселая компания попадает во всевозможные переделки, изо всех сил стараясь успеть на конкурс…