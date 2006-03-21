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Постер фильма Основной инстинкт 2: Жажда риска
5.2
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5.2

Основной инстинкт 2: Жажда риска

, 2006
Basic Instinct 2: Risk Addiction
Германия, Великобритания, США, Испания / триллер, криминал / 18+
Постер фильма Основной инстинкт 2: Жажда риска
5.2

Причины посмотреть

О фильме

- трейлер
И снова у обольстительной интеллектуалки, известной писательницы Кэтрин Треймлл проблемы с законом. Зашедшая в тупик полиция Скотленд-Ярда вызывает судебного психиатра доктора Эндрю Гласа, чтобы помочь в расследовании загадочного дела и понаблюдать за подозреваемой Треймлл. Как некогда неуравновешенный детектив Ник Керран, Глас просто очарован Треймлл. Он попадает в ловушку, расставленную страстью, а красотка неумолимо вовлекает его в соблазнительную и, как и прежде, невероятно опасную игру...

В ролях

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Catherine Tramell
Дэвид Моррисси
Дэвид Моррисси
Michael Glass
Стэн Коллимор
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Roy Washburn
Хью Дэнси
Хью Дэнси
Adam Tower
Ката Добо
Кейт Хау
Ви Вимолмал
Ви Вимолмал
Stan Collymore
Kevin Franks
Нил Мэскелл
Нил Мэскелл
Detective Ferguson
Жан Чаппель
Solicitor
Режиссер Майкл Кейтон-Джонс
Сценарист Хенри Бин, Джо Эстерхаз, Леора Бэриш
Композитор Джон Мёрфи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Великобритания / США / Испания
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 21 марта 2006
Дата выхода
30 марта 2006 Россия Парадиз
30 марта 2006 Австралия
30 марта 2006 Австрия
30 марта 2006 Аргентина
30 марта 2006 Беларусь
5 апреля 2006 Бельгия
31 марта 2006 Болгария
21 апреля 2006 Бразилия
31 марта 2006 Великобритания
6 апреля 2006 Венгрия
21 апреля 2006 Венесуэла
30 марта 2006 Германия
30 марта 2006 Гонконг
30 марта 2006 Греция
30 марта 2006 Грузия
21 апреля 2006 Дания
10 января 2007 Египет
30 марта 2006 Израиль
14 апреля 2006 Индия
31 марта 2006 Ирландия
31 марта 2006 Исландия
31 марта 2006 Испания
31 марта 2006 Италия
30 марта 2006 Казахстан
14 апреля 2006 Литва
28 апреля 2006 Мексика
30 марта 2006 Нидерланды
24 апреля 2006 Норвегия
9 декабря 2008 Пакистан
21 апреля 2006 Панама
29 марта 2006 Польша
6 апреля 2006 Португалия
31 марта 2006 Румыния
31 марта 2006 США
13 июля 2006 Сингапур
6 апреля 2006 Словакия
30 марта 2006 Словения
20 апреля 2006 Таиланд
31 марта 2006 Турция
30 марта 2006 Украина
31 марта 2006 Уругвай
29 марта 2006 Филиппины
7 апреля 2006 Финляндия
29 марта 2006 Франция
27 апреля 2006 Чили
29 марта 2006 Швейцария
7 апреля 2006 Швеция
23 июня 2006 Эквадор
7 апреля 2006 Эстония
30 марта 2006 Южная Корея
11 ноября 2006 Япония

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
MPAA R
Бюджет $70 000 000
Сборы в мире $38 629 478
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), C-2 Pictures, Intermedia Films
Другие названия
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 14 голосов
4.4 IMDb
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Обновлено 12 ноября 2020

Наша рецензия

Авторы второго «Основного инстинкта» вполне проницательно уловили суть первой серии и воспроизвели ее в новой, лондонской порции похождений знаменитой «божественной сучки», пишущей под характерным псевдонимом Кэтрин Вульф. Теперь, правда, она забросила излюбленный ножик для колки льда и перешла к химиотерапевтической возгонке градуса риска, однако суть осталась прежней: основной инстинкт – это инстинкт игры, игры с жизнью, смертью и всем остальным, хотя остальное в сравнении с первыми двумя…

Отзывы о фильме

Дана123 2 апреля 2015, 12:51
Фильм сильный - после просмотра еще час обсуждали и еще бы надо, но времени не было...
Удивляет тот факт, что некоторым неясно, кто убийца :0, как… Читать дальше…
snash 2 апреля 2015, 12:51
Тоже пришлось посмотреть ОИ2,хотя шли на ледниковый период. Билеты все в какникулы разобрали(
Конечно 1 раз стоит посмотреть но не больше и не… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Основной инстинкт 2: Жажда риска - смотреть в онлайн-кинотеатре

Основной инстинкт 2: Жажда риска

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