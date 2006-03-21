И снова у обольстительной интеллектуалки, известной писательницы Кэтрин Треймлл проблемы с законом. Зашедшая в тупик полиция Скотленд-Ярда вызывает судебного психиатра доктора Эндрю Гласа, чтобы помочь в расследовании загадочного дела и понаблюдать за подозреваемой Треймлл. Как некогда неуравновешенный детектив Ник Керран, Глас просто очарован Треймлл. Он попадает в ловушку, расставленную страстью, а красотка неумолимо вовлекает его в соблазнительную и, как и прежде, невероятно опасную игру...
Catherine TramellКогда ты думаешь о том, чтобы перетрах## меня, а я знаю, что думаешь, как ты это себе представляешь... доктор?
Наша рецензия
Авторы второго «Основного инстинкта» вполне проницательно уловили суть первой серии и воспроизвели ее в новой, лондонской порции похождений знаменитой «божественной сучки», пишущей под характерным псевдонимом Кэтрин Вульф. Теперь, правда, она забросила излюбленный ножик для колки льда и перешла к химиотерапевтической возгонке градуса риска, однако суть осталась прежней: основной инстинкт – это инстинкт игры, игры с жизнью, смертью и всем остальным, хотя остальное в сравнении с первыми двумя…
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Основной инстинкт 2: Жажда риска - смотреть в онлайн-кинотеатре
Удивляет тот факт, что некоторым неясно, кто убийца :0, как… Читать дальше…
Конечно 1 раз стоит посмотреть но не больше и не… Читать дальше…