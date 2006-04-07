Потерявший родителей еще в детстве, Тристан был воспитан британским лордом Марком, давним другом его семьи. Возмужав, герой становится отважным рыцарем, с честью защищающим имя и земли своего названного отца в борьбе с королем Ирландии.

После одной из битв смертельно раненный Тристан по стечению необыкновенных обстоятельств оказывается у вражеских берегов, где его находит и спасает прекрасная девушка. Между молодыми людьми вспыхивает страсть, но вскоре Тристан вынужден бежать на родину.

По возвращении в замок Марка герой узнает, что король Ирландии ради заключения мира между враждующими сторонами намерен выдать свою дочь Изольду замуж за одного из британских лордов. На турнире среди претендентов на руку и сердце принцессы Тристан выигрывает состязание для лорда Марка, но только для того, чтобы узнать горькую правду: Изольда и есть его спасительница и возлюбленная, которая теперь должна вступить в брак с его сюзереном и лучшем другом.

Продюсерами фильма “Тристан и Изольда” стали Ридли Скотт и его брат Тони. Создание киносценария по мотивам одноименной средневековой легенды Скотты доверили Дину Георгарису («Час расплаты», «Лара Крофт – Расхитительница гробниц: Колыбель жизни»). Режиссерское кресло занял Кевин Рейнолдс, уже знакомый с жанром исторической драмы («Робин Гуд: принц воров», «Граф Монте-Кристо»), а главные роли в картине исполнили Джеймс Франко, София Майлс и Руфус Сьюэлл. Тристана в детстве сыграл звезда “Реальной любви” рыжеволосый Томас Броди Сэнгстер.