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Постер фильма Тристан и Изольда
6.7
Киноафиша Фильмы Тристан и Изольда
6.7

Тристан и Изольда

, 2006
Tristan + Isolde
Германия, Великобритания, США, Чехия / исторический, драма, приключения / 18+
Постер фильма Тристан и Изольда
6.7

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Потерявший родителей еще в детстве, Тристан был воспитан британским лордом Марком, давним другом его семьи. Возмужав, герой становится отважным рыцарем, с честью защищающим имя и земли своего названного отца в борьбе с королем Ирландии.

После одной из битв смертельно раненный Тристан по стечению необыкновенных обстоятельств оказывается у вражеских берегов, где его находит и спасает прекрасная девушка. Между молодыми людьми вспыхивает страсть, но вскоре Тристан вынужден бежать на родину.

По возвращении в замок Марка герой узнает, что король Ирландии ради заключения мира между враждующими сторонами намерен выдать свою дочь Изольду замуж за одного из британских лордов. На турнире среди претендентов на руку и сердце принцессы Тристан выигрывает состязание для лорда Марка, но только для того, чтобы узнать горькую правду: Изольда и есть его спасительница и возлюбленная, которая теперь должна вступить в брак с его сюзереном и лучшем другом.

Продюсерами фильма “Тристан и Изольда” стали Ридли Скотт и его брат Тони. Создание киносценария по мотивам одноименной средневековой легенды Скотты доверили Дину Георгарису («Час расплаты», «Лара Крофт – Расхитительница гробниц: Колыбель жизни»). Режиссерское кресло занял Кевин Рейнолдс, уже знакомый с жанром исторической драмы («Робин Гуд: принц воров», «Граф Монте-Кристо»), а главные роли в картине исполнили Джеймс Франко, София Майлс и Руфус Сьюэлл. Тристана в детстве сыграл звезда “Реальной любви” рыжеволосый Томас Броди Сэнгстер.

  • Фильм стал пятнадцатой экранизацией легенды о Тристане и Изольде в истории кинематографа.
  • Изначально фильм о Тристане и Изольде в конце 1970-х должен был снимать Ридли Скотт, дебютировавший на тот момент со своими “Дуэлянтами” (1977). Режиссер отложил этот проект ради съемок “Чужого” (1979).
  • Джеймс Франко однажды заявил, что в своей карьере более всего сожалеет о роли Тристана.
  • Свадебное платье Изольды ранее использовалось на съемках “Арабских приключений” (2000): в этом фильме его носила Шехерезада, которую сыграла Мили Авиталь.
  • “Тристан и Изольда” стал последним фильмом, который кинокомпания Franchise Pictures выпустила перед своим банкротством.
  • Динамика отношений между Марком, Изольдой и Тристаном похожа любовный треугольник между королем Артуром, Гвиневрой и Ланселотом. Некоторые ученые считают, что обе эти истории возникли из одного источника, но затем разделились на две разные версии. В некоторых книгах артуровского цикла королевство Марка сосуществует в одной вселенной с Камелотом, а Ланселот даже встречает Тристана.
  • Первыми, кто записал историю Тристана и Изольды в XIII веке, стали двое мужчин из Франции, называющих себя Люс де Гат и Хели де Борон. Были обнаружены отдельные ссылки на более старый, но утерянный источник, привезенный во Францию ​​английскими изгнанниками. В некоторых версиях этой истории Тристана называют Тристрамом.
  • Историю Тристана и Изольды иногда связывают с легендой о Камелоте короля Артура. Марк Стронг (лорд Уистред) позже появился в “Kingsman: Секретная служба” (2014) и “Kingsman: Золотое кольцо” (2017), где команда секретных агентов взяла себе кодовые имена из артуровского цикла: так, например, персонажа Стронга звали Мерлин.
  • Марк Стронг (Уистред) и Генри Кавилл (Мелот) вместе снялись в фильме “Звездная пыль” (2007), в котором также есть главный герой по имени Тристан.
  • Самая известная постановок легенды о Тристане и Изольде – опера Рихарда Вагнера, написанная в 1859 году и впервые исполненная на сцене в 1865 году. В документальном фильме “Любовь побеждает все: создание “Тристана и Изольды” (2006) София Майлс рассказала, что, получив предложение сыграть Изольду, она сначала подумала, что фильм будет экранизацией оперы.
  • Во многих версиях истории Тристан и Изольда случайно выпивают любовное зелье, изначально предназначенное для девушки и Марка. Режиссер Кевин Рейнольдс не был первым, кто отказался использовать этот сюжетный ход. Романистка Розмари Сатклифф, написавшая в 1971 году роман в жанре young adult “Тристан и Изольда”, исследовала самые ранние известные версии легенды и не нашла в них информации о зелье. Сатклифф предположила, что приворотный напиток был добавлен позже, чтобы церковные цензоры не могли обвинить главных персонажей в сознательном прелюбодеянии.
  • Дэвид О'Хара, играющий короля Ирландии, родом из Шотландии, но имеет ирландское происхождение. София Майлс, исполнившая роль его дочери, – уроженка Англии.
  • Многие из каста “Тристана и Изольды” снимались в фильмах по комиксам. Джеймс Франко сыграл во франшизе о Человеке-пауке, Генри Кавилл – в “Человеке из стали” и “Бэтмене против Супермена”, Марк Стронг – в “Зеленом Фонаре”, “Шазам!” и двух частях “Kingsman”, а Дэвид О'Хара – в “Ковбоях против пришельцев”.

Легенда о любви рыцаря Тристана и жены корнуэльского короля прекрасной Изольды, о неразрешимом конфликте между чувством и долгом.

В ролях

Джеймс Франко
Джеймс Франко
Тристан
Руфус Сьюэлл
Руфус Сьюэлл
Marke
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Мелот
Марк Стронг
Марк Стронг
Wictred
София Майлс
Изольда
Дэвид О’Хара
Donnchadh
Дэвид О’Хара
Donnchadh
Брона Галлахер
Брона Галлахер
Bragnae
Ронан Виберт
Bodkin
Люси Расселл
Edyth
Джейби Бланк
Джейби Бланк
Leon
Режиссер Кевин Рейнольдс
Сценарист Дин Георгарис
Композитор Энн Дадли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Великобритания / США / Чехия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 7 апреля 2006
Премьера в мире 7 апреля 2006
Дата выхода
13 апреля 2006 Россия 16+
13 апреля 2006 Беларусь
21 апреля 2006 Великобритания
18 мая 2006 Германия
7 апреля 2006 Италия
13 апреля 2006 Казахстан
13 июля 2006 Португалия
18 мая 2006 США
25 мая 2006 Словакия 12
11 мая 2006 Украина
5 июля 2006 Франция

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG-13
Сборы в мире $28 047 963
Производство 20th Century Fox, Scott Free Productions, ApolloProMedia GmbH & Co. 1. Filmproduktion KG (I)
Другие названия
Tristan + Isolde, Tristan & Isolde, Tristán e Isolda, Tristan i Izolda, Tristan, The Red Sword, Tristan & Yseult, Tristan + Yseult, Tristan a Isolda, Tristan a Izolda, Tristan and Isolde, Tristan et Yseult, Tristan in Izolda, Tristan Isolde, Tristan și Isolda, Tristanas ir Izolda, Tristano & Isotta, Tristanos & Izoldi, Tristans un Izolde, Tristão & Isolda, Tristão e Isolda, Trisztán és Izolda, Τριστάνος & Ιζόλδη, Тристан и Изолда, Тристан и Изольда, Трістан та Ізольда, トリスタンとイゾルデ, 崔斯坦與伊索德, 王者之心, Tristan und Isolde, Tristán + Isolda

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
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Обновлено 3 июня 2024

Цитаты

[повторяющиеся реплики]
Изольда [чтение] Моё лицо в твоих глазах, твоё в моих отражается, И в лицах истинные сердца покоятся; Где найдём две лучшие половины, Без острого севера и убывающего запада? Всё, что умирает, не было смешано поровну; Если наша любовь — одно целое, и ты и я любим так сходно — никто не ослабнет, никто не умрёт.

Отзывы о фильме

Chapay 2 апреля 2015, 12:51
Кто не познал, как обжигает твое сердце ЛЮБОВЬ - пожалуста, не ходите на этот фильм. Жевать попкорн и смеяться можно и на других киносеансах . Сдесь… Читать дальше…
Tatyana 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение kareLLa от 15/04/2006 - 21:57:32


Это и есть один из вариантов легенды - где Марк - положительный герой.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Тристан и Изольда - смотреть в онлайн-кинотеатре

Тристан и Изольда

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