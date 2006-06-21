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Возвращение Супермена Возвращение Супермена
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Superman Returns

Возвращение Супермена, 2006

2006 / Австралия / США
6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Супермен возвращается после того, как он таинственно исчез несколько лет назад. И пока старый враг планирует раз и навсегда лишить его сил, Супермен сталкивается с горькой правдой – Лоис Лэйн, женщина, которую он любит, уже живет своей жизнью. Или нет? Он снова старается наладить отношения между ними, одновременно пытаясь найти себе место в мире, который уже научился справляться с бедами и выживать без его помощи...
6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 27 июля 2006
Премьера в мире 21 июня 2006
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Брайан Сингер
Брайан Сингер
В ролях
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Брэндон Рут
Брэндон Рут
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Как проницательно заметил герой Фрэнка Ланджеллы, «только три вещи интересуют публику: трагедии, секс и Супермен». Правда, у меня есть подозрение, что, после того как свежепроизведенный опус Брайана Сингера побудет хотя бы пару месяцев в прокате, Супермен станет интересовать публику значительно меньше. Потому что столь кондовое сочетание лезущей из всех пор слезоточивой патоки с непробиваемо-дуболомным пафосом должно оттолкнуть даже самых одиозных апологетов супергероического культа. Вообще,…
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dushka 2 апреля 2015, 12:51
мда... смотрел я, смотрел и невольно закралась мысль, неужели Сингер сумел протолкнуть религиозный (!!!) подтекст в "поп-корновое кинцо"… Читать дальше…
Brat 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ацццтой
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В начале 2000-х Брендан Фрейзер и Пол Уокер претендовали на роль Супермена Актеры могли сыграть Человека из стали в картине по сценарию Джей Джея Абрамса.
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