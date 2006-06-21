Возвращение Супермена, 2006

Супермен возвращается после того, как он таинственно исчез несколько лет назад. И пока старый враг планирует раз и навсегда лишить его сил, Супермен сталкивается с горькой правдой – Лоис Лэйн, женщина, которую он любит, уже живет своей жизнью. Или нет? Он снова старается наладить отношения между ними, одновременно пытаясь найти себе место в мире, который уже научился справляться с бедами и выживать без его помощи...
Как проницательно заметил герой Фрэнка Ланджеллы, «только три вещи интересуют публику: трагедии, секс и Супермен». Правда, у меня есть подозрение, что, после того как свежепроизведенный опус Брайана Сингера побудет хотя бы пару месяцев в прокате, Супермен станет интересовать публику значительно меньше. Потому что столь кондовое сочетание лезущей из всех пор слезоточивой патоки с непробиваемо-дуболомным пафосом должно оттолкнуть даже самых одиозных апологетов супергероического культа. Вообще,…