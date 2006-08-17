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Танкер
Киноафиша Фильмы Танкер "Танго"

Танкер "Танго", 2006

2006 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме
Молодому предпринимателю Андрею Грекову предстоит выплатить долг конкурирующей компании. Денег нет, имущество опечатано, но есть старый танкер и заказ на перевозку нефти. И хотя сделка кажется Андрею сомнительной, это хорошая возможность быстро решить все проблемы. Что может быть проще, чем перегнать груз из Польши в Германию? Только попасть в историю, ставкой в которой станет жизнь близких людей. Андрей всего лишь хотел спасти свое дело, а оказался в центре террористического заговора, где ничто от него не зависит...
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 17 августа 2006
Премьера в мире 17 августа 2006
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Бахтиер Худойназаров
В ролях
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Танкер 1 постер
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