Это фильм-концерт и одновременно фильм-противопоставление, где перекликаются между собой осенне-зимние пейзажи казахской степи и знаменитые арии мировой оперной классики.

По раннему снегу странные женщины и один мужчина, возят друг друга на санках, греются у костра, летят на аэроплане, пасут небесно-прекрасных овец, а между всем этим поют неземными голосами арии из классических, по преимуществу романтических, опер. Происходит это все в трущобах на краю света.

Действие этой музыкальной ленты происходит среди древних развалин, расположенных в некой абстрактной точке земного шара. В центре киноповествования – бывшие актрисы, которые во время путешествия обнаружили среди этих развалин старое пианино и принялись исполнять оперные арии, аккомпанируя друг другу на инструменте. Этот невидимый миру концерт сопровождается воспоминаниями о сценическом прошлом – грустными и забавными.