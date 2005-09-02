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Постер фильма Вокальные параллели
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Киноафиша Фильмы Вокальные параллели

Вокальные параллели

Parallel Voices 18+
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О фильме

Это фильм-концерт и одновременно фильм-противопоставление, где перекликаются между собой осенне-зимние пейзажи казахской степи и знаменитые арии мировой оперной классики.

По раннему снегу странные женщины и один мужчина, возят друг друга на санках, греются у костра, летят на аэроплане, пасут небесно-прекрасных овец, а между всем этим поют неземными голосами арии из классических, по преимуществу романтических, опер. Происходит это все в трущобах на краю света.

Действие этой музыкальной ленты происходит среди древних развалин, расположенных в некой абстрактной точке земного шара. В центре киноповествования – бывшие актрисы, которые во время путешествия обнаружили среди этих развалин старое пианино и принялись исполнять оперные арии, аккомпанируя друг другу на инструменте. Этот невидимый миру концерт сопровождается воспоминаниями о сценическом прошлом – грустными и забавными.

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 2 сентября 2005
Дата выхода
5 октября 2006 Россия
5 октября 2006 Беларусь
5 октября 2006 Казахстан
5 октября 2006 Украина
Бюджет $50 000
Производство GALA TV Productions
Другие названия
Vokaldy paralelder, Vocal Parallels, Vokālās paralēles, Wokalne paralele, Ηχητικά παράλληλα, Вокальные параллели
Режиссер
Рустам Хамдамов
Рустам Хамдамов
В ролях
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Эрик Курмангалиев
Роза Джаманова
Араксия Давтян
Бибигуль Тулегенова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
SILK 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто гениальнейший: отличная операторская работа, музыка, визуальный ряд. Литвинова стала реальной Богиней. Шедевр.
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