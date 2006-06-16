Дом у озера, 2006

Любовь – чувство, которое сильнее времени и пространства. В этом убеждаются главные герои фильма, врач Кейт Форстер и архитектор Алекс Уайлер. В 2006 году Кейт, расставшись со своим молодым человеком, покидает съемный дом у озера. В почтовом ящике она оставляет письмо для следующего владельца, в котором просит прощения за некоторые вещи, оставшиеся, по-видимому, от предыдущих хозяев. Спустя время она получает ответ – новый обитатель дома Алекс предполагает, что Кейт жила в соседнем коттедже, поскольку тех вещей, которые описала в своем послании женщина, в доме нет. Между героями завязывается переписка, но вскоре они понимают, что живут в разных временах: она – в 2006 году, он – в 2004-м...