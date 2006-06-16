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Дом у озера Дом у озера
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The Lake House

Дом у озера, 2006

2006 / США
7.8 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Любовь – чувство, которое сильнее времени и пространства. В этом убеждаются главные герои фильма, врач Кейт Форстер и архитектор Алекс Уайлер. В 2006 году Кейт, расставшись со своим молодым человеком, покидает съемный дом у озера. В почтовом ящике она оставляет письмо для следующего владельца, в котором просит прощения за некоторые вещи, оставшиеся, по-видимому, от предыдущих хозяев. Спустя время она получает ответ – новый обитатель дома Алекс предполагает, что Кейт жила в соседнем коттедже, поскольку тех вещей, которые описала в своем послании женщина, в доме нет. Между героями завязывается переписка, но вскоре они понимают, что живут в разных временах: она – в 2006 году, он – в 2004-м...

  • Фильм является ремейком южнокорейской фантастической мелодрамы «Домик у моря». 
  • Тот самый дом у озера, в котором разворачиваются основные события картины, не существует в реальности. Он был построен специально для съемок, а впоследствии разобран. 
  • Фильм, который смотрит по телевизору Кейт, – шпионский триллер «Дурная слава» 1946 года с Кэри Грантом и Ингрид Бергман в главных ролях.
  • Роль Алекса Уайлера могла достаться Джону Кьюсаку, но актер отказался от предложения продюсеров.

Одинокая женщина-врач, которая когда-то жила в необычном доме на берегу озера начинает вести любовную переписку с разочаровавшимся в жизни архитектором, новым поселенцем этого дома.

7.8 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 9 августа 2006
Премьера в мире 16 июня 2006
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Алехандро Агрести
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Майк Бакарелла
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Дилан Уолш
Дилан Уолш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дом у озера 4 постера
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Наша рецензия
В сущности, сделанный на основе оригинального южнокорейского киносюжета «Дом у озера» – это американская вариация на тему американского же «Любовного письма», поставленного в 1998 году Дэном Кёртисом по мотивам рассказа Джека Финни. Формально разница заключается в том, что герои «Любовного письма» общались посредством почты, будучи разделены целой эпохой, а ввязавшихся в парадоксальный почтовый роман персонажей «Дома у озера» разделяют всего два года (один живет в 2004-м, другая – в 2006-м).…
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JP 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Olya_spb, 17/08/2006 - 18:18:38):Они встретились 14 февраля 2008 года. Т.к. в этот же день 2006 года Ривза должна была сбить машина, но… Читать дальше…
318 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (VS, 21/08/2006 - 10:35:50):Не согласен( Именно лузерам проще всего найти себе пару. На низшем уровне (материальном, интеллектуальном,… Читать дальше…
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саундтрек фильма Дом у озера
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