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Find Me Guilty

Признайте меня виновным, 2006

2006 / США / Германия
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Когда полиции удается арестовать 20 членов мафиозного клана Луккези, Джеки ДиНоршио по прозвищу Толстяк Ди, уже отбывающий 30-летний тюремный срок, получает соблазнительное предложение: Джеки выйдет на волю досрочно, если даст показания против своих корешей. Но Толстяк Ди — не стукач! На процессе, который станет самым долгим и самым скандальным судебным разбирательством в США, он будет защищать себя сам. Вступив в непредсказуемый и рискованный поединок с властями, этот наглец и остряк доведет суд до абсурда, обратит факты против своих обвинителей и добьется самого шокирующего вердикта в истории американского правосудия!

7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 16 февраля 2006
Премьера в мире 16 февраля 2006
Возраст 16+
Режиссер
Сидни Люмет
Сидни Люмет
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Алекс Рокко
Фрэнк Пьетранголаре
Ричард ДеДоменико
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Признайте меня виновным 3 постера
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