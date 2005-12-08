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Постер фильма Секс и больше ничего
6.0
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6.0

Секс и больше ничего

, 2005
Just Sex and Nothing Else / Csak szex és más semmi
Венгрия / комедия / 18+
Постер фильма Секс и больше ничего
6.0

Причины посмотреть

О фильме

«Бриджит Джонс» по-венгерски, с тамошним Хью Грантом – Шандором Чани и завлекательно снятым Будапештом». (Алексей Васильев)

Театр готовится к премьере «Опасных связей», а драматург Дора переживает личный кризис. Она решает, что мужчин с нее хватит после того, как обнаружила у собственного жениха беременную жену. Теперь ей хочется лишь выбрать «потенциального донора», от которого она сможет родить ребенка. Ее планы просты: найти подходящего человека, провести с ним ночь и больше никогда не видеться. Проблема только в том, что каждый новый кандидат «проваливает» устроенный ему экзамен, и Доре приходится начинать свои поиски заново.

Постепенно выбор сужается до трех подходящих персон – любвеобильного актера Тамаша, очаровательного композитора Петера и миловидного турка Али. Кого же выберет Дора?

В ролях

Джудит Шелл
Dóra
Ката Добо
Zsófi
Шандор Чаньи
Tamás
Адель Йордан
Saci
Золтан Сересс
Péter
Золтан Ратоти
András
Анталь Цапко
Ali
Ласло Синко
Tivadar
Марта Мартин
Карой Гестеши
Paskó
Márta Martin
Margit
Режиссер Кристина Года
Сценарист Река Дивиньи, Кристина Года, Gábor Heller
Композитор Габор Мадарас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 8 декабря 2005
Дата выхода
28 декабря 2006 Россия Пан Терра
28 декабря 2006 Беларусь
8 декабря 2005 Венгрия
28 декабря 2006 Казахстан
8 декабря 2005 США
28 декабря 2006 Украина
Бюджет $1 100 000
Сборы в мире $1 112
Производство Megafilm
Другие названия
Csak szex és más semmi, Just Sex and Nothing Else, Sólo sexo y nada más, Apenas Sexo, Nada Mais, Chỉ Cần Tình Dục, Tylko seks i nic więcej, Секс и больше ничего, 只是性，而没有别的

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 декабря 2023

Цитаты

Tamás Я просто не понимаю, что происходит с женщинами, которым за сорок.
Dóra За сорок? Ты кого за сорок считаешь?
Tamás Почему? Сколько тебе лет?
Dóra А у тебя член сколько?
Tamás Двенадцать дюймов.
Dóra Тогда мне двадцать.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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