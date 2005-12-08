Tamás Я просто не понимаю, что происходит с женщинами, которым за сорок.

Dóra За сорок? Ты кого за сорок считаешь?

Tamás Почему? Сколько тебе лет?

Dóra А у тебя член сколько?

Tamás Двенадцать дюймов.