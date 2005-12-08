Театр готовится к премьере «Опасных связей», а драматург Дора переживает личный кризис. Она решает, что мужчин с нее хватит после того, как обнаружила у собственного жениха беременную жену. Теперь ей хочется лишь выбрать «потенциального донора», от которого она сможет родить ребенка. Ее планы просты: найти подходящего человека, провести с ним ночь и больше никогда не видеться. Проблема только в том, что каждый новый кандидат «проваливает» устроенный ему экзамен, и Доре приходится начинать свои поиски заново.
Постепенно выбор сужается до трех подходящих персон – любвеобильного актера Тамаша, очаровательного композитора Петера и миловидного турка Али. Кого же выберет Дора?
|28 декабря 2006
|Россия
|Пан Терра
|28 декабря 2006
|Беларусь
|8 декабря 2005
|Венгрия
|28 декабря 2006
|Казахстан
|8 декабря 2005
|США
|28 декабря 2006
|Украина
Это ты не гони - самый красивый французский. А мадьяры - те же цыгане