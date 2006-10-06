Зак и Винс, два друга, оба работающие в магазине под названием Супер Клуб. За десять лет работы, карьеры их отличаются как небо и земля. Зак, при помощи своего дружка Джорджа 17 раз подряд удостаивался звания Сотрудник месяца. Винс же наоборот, был все это время раздолбаем, и мало чего достиг за столько лет. Но жизнь обоих круто меняется, когда в магазин приходит новая кассирша – Эми. Она знаменита тем, что ходит на свидания только с «сотрудником месяца». Теперь оба парня готовы в лепешку расшибиться, чтобы провести время с такой красоткой.