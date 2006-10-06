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Постер фильма Свидание моей мечты
6.3
Киноафиша Фильмы Свидание моей мечты
6.3

Свидание моей мечты

, 2006
Employee Of The Month
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Свидание моей мечты
6.3

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Сотрудники складского магазина стремятся получить награду «Сотрудник месяца» с возможностью размещения их фотографии на стене славы. Грузчик Зак и кассир Винс – два главных претендента на это звание, но Винс получил его 17 раз подряд, а Зак – просто обаятельный бездельник. Все меняется, когда в магазин переводится Эми, новая кассирша, встречающаяся только с победителями «Сотрудника месяца». Винс пытается произвести на нее впечатление своими наградами, а Зак использует лишь свое обаяние и юмор. Поняв, что Эми влюбляется в его соперника, он решает, что его единственный шанс заполучить ее – стать сотрудником месяца, прервав череду побед Винса…

  • Боясь, что Дакс Шепард и Дэйн Кук слишком похожи друг на друга внешне, продюсеры фильма попросили Шепарда перекраситься в блондина, чтобы зрители их не путали. 
  • Ева Лонгория появилась в фильме в роли сотрудницы магазина по имени Лили в сцене, снятой создателями как альтернативное начало и удаленной из финальной версии. 
  • Дэйн Кук – хардкорный фанат бейсбольной команды Boston Red Sox. В фильме, когда команда магазина Super Club играет в бейсбол против команды Maximart, их форма – красная (в честь Sox), а их соперников – серая и синяя (в честь New York Yankees).

Зак и Винс, два друга, оба работающие в магазине под названием Супер Клуб. За десять лет работы, карьеры их отличаются как небо и земля. Зак, при помощи своего дружка Джорджа 17 раз подряд удостаивался звания Сотрудник месяца. Винс же наоборот, был все это время раздолбаем, и мало чего достиг за столько лет. Но жизнь обоих круто меняется, когда в магазин приходит новая кассирша – Эми. Она знаменита тем, что ходит на свидания только с «сотрудником месяца». Теперь оба парня готовы в лепешку расшибиться, чтобы провести время с такой красоткой.

В ролях

Дэйн Кук
Дэйн Кук
Зак
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон
Amy
Тим Бэгли
Тим Бэгли
Glen Gary
Энди Дик
Lon
Марселло Тедфорд
Semi
Шон Уэйлен
Шон Уэйлен
Ширли Бренер
Дэнни Вудберн
Дэнни Вудберн
Glen Ross
Эфрен Рамирез
Эфрен Рамирез
Jorge
Харлэнд Уильямс
Russell
Дэкс Шепард
Дэкс Шепард
Vince
Брайан Джордж
Iqbal
Режиссер Грег Кулидж
Сценарист Don Calame, Chris Conroy, Грег Кулидж
Композитор Джон Свайхарт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 5 января 2007
Премьера в мире 6 октября 2006
Дата выхода
26 октября 2006 Россия Пирамида 18+
8 февраля 2007 Австралия
26 октября 2006 Беларусь
5 февраля 2007 Великобритания
10 мая 2007 Германия
8 мая 2007 Дания
26 октября 2006 Казахстан
19 апреля 2007 Нидерланды
6 октября 2006 США
26 октября 2006 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $38 528 984
Производство Lionsgate, Tapestry Films
Другие названия
Employee of the Month, El Empleado Del Mes, Funcionário do Mês, A lány a tét, Akikre büszkék vagyunk! - A hónap dolgozója, Ayın Çalışanı, Chinh Phục Mỹ Nhân, Employés modèles, Impiegato del mese, Kuu parim töötaja, Kuukauden koheltajat, L'employé du mois, Månedens ansatt, Mėnesio darbuotojas, Mitarbeiter des Monats, Pracownik miesiąca, Rande měsíce, Usluzbenec meseca, Ypallilos tou mina, Побачення моєї мрії, Радник месеца, Свидание моей мечты, Служител на месеца, Rande mesiaca

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 августа 2024
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саундтрек фильма Свидание моей мечты

Отзывы о фильме

Tomka 2 апреля 2015, 12:51
Комедия с довольно удачными шутками (или мне под настроение так показалось, но зал фильм принял хорошо) Есть конечно несколько чисто американских… Читать дальше…
R 2 апреля 2015, 12:51
Всем советую - очень хорошая комедия. Ее самое главное достоинство, что это пародия на блокбастеры- ведут себя в некоторых сценах как будто мир спасают.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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