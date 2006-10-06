Сотрудники складского магазина стремятся получить награду «Сотрудник месяца» с возможностью размещения их фотографии на стене славы. Грузчик Зак и кассир Винс – два главных претендента на это звание, но Винс получил его 17 раз подряд, а Зак – просто обаятельный бездельник. Все меняется, когда в магазин переводится Эми, новая кассирша, встречающаяся только с победителями «Сотрудника месяца». Винс пытается произвести на нее впечатление своими наградами, а Зак использует лишь свое обаяние и юмор. Поняв, что Эми влюбляется в его соперника, он решает, что его единственный шанс заполучить ее – стать сотрудником месяца, прервав череду побед Винса…
Зак и Винс, два друга, оба работающие в магазине под названием Супер Клуб. За десять лет работы, карьеры их отличаются как небо и земля. Зак, при помощи своего дружка Джорджа 17 раз подряд удостаивался звания Сотрудник месяца. Винс же наоборот, был все это время раздолбаем, и мало чего достиг за столько лет. Но жизнь обоих круто меняется, когда в магазин приходит новая кассирша – Эми. Она знаменита тем, что ходит на свидания только с «сотрудником месяца». Теперь оба парня готовы в лепешку расшибиться, чтобы провести время с такой красоткой.
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