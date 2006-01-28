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Поездка в Зигзиглэнд
Driving to Zigzigland
Поездка в Зигзиглэнд, 2006
2006 / США / Палестина
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
комедия
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7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2006
Премьера в России
28 января 2006
Премьера в мире
28 января 2006
Возраст
16+
Режиссер
Николь Балливьян
В ролях
Симеон Анжело
Грег Арровуд
Брайн Беттс
Лиз Бэкхэм
Джей Бинхам
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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