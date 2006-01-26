Anno Tanaka Если в Ушу нет превосходства и неполноценности, зачем тогда устраивать соревнования?

Huo Yuan Jia Я верю, что в Ушу нет превосходства и неполноценности. Есть лишь различие между практикующими с разным уровнем мастерства. Через соревнования мы можем это понять и встретить своё истинное «я». Ведь на самом деле противник — это мы сами. Только через соревнования можно познать своё истинное «я».