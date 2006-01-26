Эпическая сага о китайском гуру боевых искусств Хо Юане (1869-1910), основателе школы Цзинь Ву и его сыне.
Фок Юань мечтает о продолжении наследия своего отца, основавшего школу боевых искусств в Китае. Однако личная трагедия заставляет его исчезнуть на несколько лет. До тех пор, пока он не получает известие о том, что его страна нуждается в бесстрашных воинах...
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У меня он лежит уже 2 месяца...
Фильм хороший,со смыслом,Всем советую.