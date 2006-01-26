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Постер фильма Бесстрашный
7.6
Киноафиша Фильмы Бесстрашный
7.6

Бесстрашный

, 2006
Fearless
Китай, Гонконг, США / боевик, драма / 18+
Постер фильма Бесстрашный
7.6

О фильме

Эпическая сага о китайском гуру боевых искусств Хо Юане (1869-1910), основателе школы Цзинь Ву и его сыне.

Фок Юань мечтает о продолжении наследия своего отца, основавшего школу боевых искусств в Китае. Однако личная трагедия заставляет его исчезнуть на несколько лет. До тех пор, пока он не получает известие о том, что его страна нуждается в бесстрашных воинах...

В ролях

Джет Ли
Джет Ли
Huo Yuanjia
Мишель Йео
Мишель Йео
Коллин Чоу
Энтони Де Лонгис
Масато Харада
Майк Лидер
Сидо Накамура
Сидо Накамура
Anno Tanaka
Натан Джонс
Hercules O'Brien
Сунь Ли
Moon
Дун Юн
Nong Jinsun
Нина Пау
Yuanjia's Mother
Zhihui Chen
Chin
Режиссер Ронни Ю
Сценарист Ричард Эпкар, Chris Chow, Chi-Long To, Бин Ван, Фенг Ли
Композитор Сигэру Умэбаяси
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай / Гонконг / США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 18 марта 2006
Премьера в мире 26 января 2006
Дата выхода
9 ноября 2006 Россия Вест
9 июня 2006 Австралия
9 ноября 2006 Беларусь
23 июня 2006 Великобритания
27 сентября 2009 Венгрия
2 июня 2006 Испания
20 июля 2007 Италия
9 ноября 2006 Казахстан
10 ноября 2006 Литва
31 августа 2006 Нидерланды
22 сентября 2006 Норвегия
26 января 2006 США
26 января 2006 Тайвань 輔12
9 ноября 2006 Украина
6 сентября 2006 Франция
12 марта 2007 Чехия
22 сентября 2006 Швеция
23 марта 2006 Южная Корея
MPAA PG-13
Сборы в мире $68 072 848
Производство Golden Harvest Company, Hero China International, China Film Group Corporation (CFGC)
Другие названия
Huo Yuan Jia, Fearless, El duelo, 霍元甲, Le maître d'armes, Obávaný bojovník, A Coragem do Guerreiro, Atrotos, Bebaimis, Bezbailīgais, Fara teama, Fearless - Sin miedo, Hoắc Nguyên Giáp, Jet Li - Félelem nélkül, Jet Li's Fearless, Korkusuz, Legend of a Fighter, Lelo Pahad, Neustrasivi, Neustrašivi, Nieustraszony, O Mestre das Armas, Spirit, Supiritto, Untitled Jet Li Project, Άτρωτος, Безстрашен, Безстрашний, Бесстрашный, Huo Yuanjia, Fearless Director's Cut, Félelem nélkül, SPIRIT スピリット, SPIRIT<スピリット>, 무인 곽원갑, Sin miedo, 霍元甲導(演剪輯版)

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Обновлено 18 декабря 2023
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саундтрек фильма Бесстрашный

Цитаты

Anno Tanaka Если в Ушу нет превосходства и неполноценности, зачем тогда устраивать соревнования?
Huo Yuan Jia Я верю, что в Ушу нет превосходства и неполноценности. Есть лишь различие между практикующими с разным уровнем мастерства. Через соревнования мы можем это понять и встретить своё истинное «я». Ведь на самом деле противник — это мы сами. Только через соревнования можно познать своё истинное «я».

Отзывы о фильме

123 2 апреля 2015, 12:51
Не пойму,почему премьера только 16 ноября?

У меня он лежит уже 2 месяца...





Фильм хороший,со смыслом,Всем советую.
Творец 2 апреля 2015, 12:51
Тем людям которым этот фильм не понравился, просьба промолчать лучше!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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