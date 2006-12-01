27 января на Черной речке состоялась дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом, исход которой оказался смертельным для поэта. Светские сплетни и интриги обострили обстановку вокруг семьи Пушкина. Апогеем этой войны в высшем обществе Петербурга стала серия анонимных писем, порочащих имя Натальи Николаевны Пушкиной. Даже друзья поэта были втянуты в грязные сети заговора. Узнав о содержании анонимок, император Николай I усмотрел в них не только оскорбление семьи Пушкиных, но и клевету на царское семейство. Секретное дело император поручает вести начальнику корпуса жандармов тайной канцелярии сыска Дубельту. Третьему отделению удается узнать многое: в каких отношениях состояла жена поэта с его убийцей и кто являлся возможным автором анонимок, но... только частное расследование полковника Галахова продвинулось в истинном понимании причин гибели Пушкина, ставшей впоследствии общенациональной трагедией.
Если целью фильма стояло поднять интерес и престиж русской… Читать дальше…