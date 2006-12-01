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Постер фильма Пушкин. Последняя дуэль
6.6
Киноафиша Фильмы Пушкин. Последняя дуэль
6.6

Пушкин. Последняя дуэль

, 2006
Pushkin. The Last Duel
Россия / драма, исторический, биография / 18+
Постер фильма Пушкин. Последняя дуэль
6.6

О фильме

27 января на Черной речке состоялась дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом, исход которой оказался смертельным для поэта. Светские сплетни и интриги обострили обстановку вокруг семьи Пушкина. Апогеем этой войны в высшем обществе Петербурга стала серия анонимных писем, порочащих имя Натальи Николаевны Пушкиной. Даже друзья поэта были втянуты в грязные сети заговора. Узнав о содержании анонимок, император Николай I усмотрел в них не только оскорбление семьи Пушкиных, но и клевету на царское семейство. Секретное дело император поручает вести начальнику корпуса жандармов тайной канцелярии сыска Дубельту. Третьему отделению удается узнать многое: в каких отношениях состояла жена поэта с его убийцей и кто являлся возможным автором анонимок, но... только частное расследование полковника Галахова продвинулось в истинном понимании причин гибели Пушкина, ставшей впоследствии общенациональной трагедией.

В ролях

Сергей Безруков
Сергей Безруков
Aleksander Pushkin
Анна Снаткина
Анна Снаткина
Юлиан Макаров
Emperor Nikolai I
Борис Плотников
Борис Плотников
Leontiy Dubelt
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Сергей Ражук
Baron Gekkeren
Роман Романцов
Zhorzh Dantes Gekkeren
Инна Макарова
Инна Макарова
Надежда Бахтина
Надежда Бахтина
Alexandrina Goncharova
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Konstantin Danzas
Oleg Kuznetsov
Режиссер Наталья Бондарчук
Сценарист Наталья Бондарчук
Композитор Иван Бурляев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 11 сентября 2021
Премьера в мире 1 декабря 2006
Дата выхода
1 декабря 2006 Россия
3 декабря 2006 Беларусь
3 декабря 2006 Казахстан
3 декабря 2006 Украина
Производство Шкаровский благотворительный Пушкинский фонд "Истоки"
Другие названия
Pushkin: Poslednyaya duel, O escândalo Pushkin, Pushkin: The Last Duel, Puškinas. Paskutinė dvikova, Puszkin: Ostatni pojedynek, Пушкин: Последняя дуэль

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Kirillll 2 апреля 2015, 12:51
Вчера начал смотреть "Пушкин. Последняя дуэль." Начал и не закончил. Стошнило.
Если целью фильма стояло поднять интерес и престиж русской… Читать дальше…
Александр 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение quest от 14/02/2007 - 15:45:35Окарикатурил - это мягко сказано. Обезобразил, опохабил. Из этого шута горохового так и прёт… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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