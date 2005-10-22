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Бладрейн
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BloodRayne

Бладрейн, 2005

2005 / США / Германия
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3
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- трейлер

Румыния, 18 век. Рейн – совершенное создание, обладающее силой Бессмертных и душой человека. Наполовину вампир, наполовину земная женщина, она поклялась истреблять кровожадных упырей. Она жаждет возмездия за смерть матери. Рейн вступает в отчаянные схватки с Иными, отправляя тех в мир тьмы. Рейн мстит кровопийцам, и успокоится, лишь уничтожив главного из них, вампира Кагана. Собственного отца.

Он забрал жизнь у матери Рейн. Осиротевшая девочка нашла прибежище в бродячем цирке. Шли годы. Рейн росла, не подозревая о своем истинном происхождении. Но однажды она узнала вкус крови. Ее нестерпимую жажду теперь может утолить только новая кровь. Но Рейн отказывается лишать жизни невинных людей и ищет кровь вампиров.

Она присоединяется к охотникам за вурдалаками, чтобы вместе с ними избавить землю от нечисти, а людей от истребления. Согласно старинному преданию предок Рейн, могущественный вампир Белиар, оставил после себя три Талисмана. Собранные вместе, они дают обладателю невиданное могущество и силу. Во власти хозяина Талисманов ввергнуть мир во Тьму.

"Bloodrayne" – экранизация событий, являющихся приквелом одноименной компьютерной игры "Majesco Games".

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 16 февраля 2006
Премьера в мире 22 октября 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Lizard
Бюджет $25 000 000
Режиссер
Уве Болл
Уве Болл
В ролях
Кристанна Локен
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Уилл Сэндерсон
Удо Кир
Удо Кир
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
BloodRayne произвел на меня двойственное впечатление. Не в том смысле, что чем-то он плох, а чем-то вроде даже и ничего… Нет, разумеется, фильм плох безоговорочно: псевдоисторическая «клюква» на тему Румынии XVIII века раскидиста и цветуща, диалоги в высшей степени примитивны и состоят почти исключительно из фраз вроде «Умрем, но не сдадимся» (цитата почти дословная), а в сюжете больше дырок, чем в самом прохудившемся решете. Двойственность произведенного на меня впечатления кроется в другом:…
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Arsan 2 апреля 2015, 12:51
Так испоганить концепцию - это надо постараться.
Посадили бы что ли Кристанну поиграть, пройти пяток уровней в Bloodrayne 2, чтобы хоть представляла… Читать дальше…
Dmitry 2 апреля 2015, 12:51
Кино гумно .... ужас просто ... Весь фильм плевался над сюжетом и игрой актеров ✊
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