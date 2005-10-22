Бладрейн, 2005

Румыния, 18 век. Рейн – совершенное создание, обладающее силой Бессмертных и душой человека. Наполовину вампир, наполовину земная женщина, она поклялась истреблять кровожадных упырей. Она жаждет возмездия за смерть матери. Рейн вступает в отчаянные схватки с Иными, отправляя тех в мир тьмы. Рейн мстит кровопийцам, и успокоится, лишь уничтожив главного из них, вампира Кагана. Собственного отца.

Он забрал жизнь у матери Рейн. Осиротевшая девочка нашла прибежище в бродячем цирке. Шли годы. Рейн росла, не подозревая о своем истинном происхождении. Но однажды она узнала вкус крови. Ее нестерпимую жажду теперь может утолить только новая кровь. Но Рейн отказывается лишать жизни невинных людей и ищет кровь вампиров.

Она присоединяется к охотникам за вурдалаками, чтобы вместе с ними избавить землю от нечисти, а людей от истребления. Согласно старинному преданию предок Рейн, могущественный вампир Белиар, оставил после себя три Талисмана. Собранные вместе, они дают обладателю невиданное могущество и силу. Во власти хозяина Талисманов ввергнуть мир во Тьму.

"Bloodrayne" – экранизация событий, являющихся приквелом одноименной компьютерной игры "Majesco Games".