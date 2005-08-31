Преданный садовник, 2005

В отдаленном уголке на севере Кении находят тело Тессы Куэйл, участницы движения за права человека. Врач, которой был ее компаньоном, бесследно исчез, а улики, найденные на месте преступления, указывают на то, что убийство было совершено на сексуальной почве. Сотрудники британского дипломатического представительства в Найроби считают, что муж Тессы, их скромный и тихий коллега Джастин Куэйл, не должен сам заниматься расследованием. Однако преследуемый слухами о неверности его покойной жены, Джастин, ко всеобщему удивлению, берется за раскрытие тайны гибели Тессы. Совершая одиссею по трем континентам и используя возможность доступа к дипломатическим секретам, он в итоге обнаруживает связь между местными политиками и руководителями крупнейшей на Западе фармацевтической компании, поставляющей в Африку опасные для жизни медикаменты.