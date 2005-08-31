Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Преданный садовник Преданный садовник
Киноафиша Фильмы Преданный садовник
The Constant Gardener

Преданный садовник, 2005

2005 / Великобритания / Германия
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В отдаленном уголке на севере Кении находят тело Тессы Куэйл, участницы движения за права человека. Врач, которой был ее компаньоном, бесследно исчез, а улики, найденные на месте преступления, указывают на то, что убийство было совершено на сексуальной почве. Сотрудники британского дипломатического представительства в Найроби считают, что муж Тессы, их скромный и тихий коллега Джастин Куэйл, не должен сам заниматься расследованием. Однако преследуемый слухами о неверности его покойной жены, Джастин, ко всеобщему удивлению, берется за раскрытие тайны гибели Тессы. Совершая одиссею по трем континентам и используя возможность доступа к дипломатическим секретам, он в итоге обнаруживает связь между местными политиками и руководителями крупнейшей на Западе фармацевтической компании, поставляющей в Африку опасные для жизни медикаменты.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 16 февраля 2006
Премьера в мире 31 августа 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Парадиз
Бюджет $25 000 000
Режиссер
Фернанду Мейреллиш
В ролях
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Даниэла Харфорд
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Джон Кеог
Хьюберт Кунд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Преданный садовник
Токийские идолы
Токийские идолы (2017)
6.9166665
Самый опасный человек
Самый опасный человек (2014)
6.5
Кориолан
Кориолан (2011)
6.1
Расплата
Расплата (2010)
7.7
Слепота
Слепота (2008)
7.285714
Чтец
Чтец (2008)
8
Фрост против Никсона
Фрост против Никсона (2008)
6.9166665
Последний король Шотландии
Последний король Шотландии (2006)
7.8
Капоте
Капоте (2005)
7.3333335
Сириана
Сириана (2005)
6.3
Эрин Брокович
Эрин Брокович (2000)
6.9166665
Английский пациент
Английский пациент (1996)
8
Постер фильма Преданный садовник 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
new stranger 2 апреля 2015, 12:51
fil'm ochen' zanudniy nesmotrya na vsyu glubinu zatronutoi temi. smotret' trudno i ochen' hochetsya uiti blizhe k seredine chto… Читать дальше…
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Преданный садовник
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше