Призрак Красной Реки, 2005

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в США в начале 19 века. Об этом случае написано множество книг, и город до сих пор живет в страхе перед возвращением таинственных сил, повлекших два столетия назад смерть одного из жителей.

История, о которой пойдет речь, произошла в местечке Ред-Ривер (штат Теннеси) в 1918-1920 гг. В этот период времени семью Беллов стал посещать невидимый дух. Его визиты продолжались до тех пор, пока не скончался один из членов семьи.

Обычно все начиналось с негромких звуков, раздававшихся вокруг фермы, где жили Беллы. Спустя какое-то время рядом с домом появлялся черный волк с пронзительно желтыми глазами. В этот момент странные звуки усиливались, вызывая у членов семьи невыносимые страдания. Но наибольшим мучениям подвергалась самая младшая дочь, чьей смерти и добивались злые силы.

Беллы долго искали объяснения происходящему и всеми способами пытались избавиться от проклятия, но любые их усилия оказывались напрасными – причина так и не находилась. И только в 1998 году, когда был найден дневник местного школьного учителя, люди, наконец, узнали ответ на эту страшную загадку...