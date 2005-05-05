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Призрак Красной Реки
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American Haunting, An

Призрак Красной Реки, 2005

2005 / Великобритания / Канада / Румыния / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в США в начале 19 века. Об этом случае написано множество книг, и город до сих пор живет в страхе перед возвращением таинственных сил, повлекших два столетия назад смерть одного из жителей.

История, о которой пойдет речь, произошла в местечке Ред-Ривер (штат Теннеси) в 1918-1920 гг. В этот период времени семью Беллов стал посещать невидимый дух. Его визиты продолжались до тех пор, пока не скончался один из членов семьи.

Обычно все начиналось с негромких звуков, раздававшихся вокруг фермы, где жили Беллы. Спустя какое-то время рядом с домом появлялся черный волк с пронзительно желтыми глазами. В этот момент странные звуки усиливались, вызывая у членов семьи невыносимые страдания. Но наибольшим мучениям подвергалась самая младшая дочь, чьей смерти и добивались злые силы.

Беллы долго искали объяснения происходящему и всеми способами пытались избавиться от проклятия, но любые их усилия оказывались напрасными – причина так и не находилась. И только в 1998 году, когда был найден дневник местного школьного учителя, люди, наконец, узнали ответ на эту страшную загадку...

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2005
Премьера в России 20 июля 2006
Премьера в мире 5 мая 2005
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Lizard
Бюджет $14 000 000
Режиссер
Кортни Соломон
В ролях
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Рэйчел Херд-Вуд
Рэйчел Херд-Вуд
Мэттью Марш
Мэттью Марш
Том Фелл
Сэм Александер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Призрак Красной Реки 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Теперь уже можно с известной долей уверенности утверждать, что все ужасы и кошмары, все кровавые и мистические извращения, демонстрируемые американским кино, сняты по следам реальных событий. «Призрак Красной реки», хоть и не продукт киноиндустрии США (это фильм англо-канадско-румынского производства, поставленный канадцем Кортни Соломоном), тем не менее повествует о далеких теперь уже событиях в сельской глуши штата Теннесси, где, согласно источникам, совершилось единственное убийство человека…
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DEN 2 апреля 2015, 12:51
Когда-то папаша(Дональд Сазерленд) болея педофелией(так получилось - трудное детство), изнасиловал девочку, остались следы на простыне(от… Читать дальше…
DEN 2 апреля 2015, 12:51
Когда-то папаша(Дональд Сазерленд) болея педофелией(так получилось - трудное детство), изнасиловал девочку, остались следы на простыне(от… Читать дальше…
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саундтрек фильма Призрак Красной Реки
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