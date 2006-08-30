Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус
Постер фильма Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус
Постер фильма Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус
Постер фильма Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус
5.7 Рейтинг IMDb: 6.3
4 постера
Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус

Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус

Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus 18+
О фильме

Из окна своей квартиры в Нью-Йорке Диана Арбус видит фигуру в маске — таинственного нового соседа. Заинтригованная Диана хочет его сфотографировать и отправляется к нему в квартиру. С этого и начинается ее путешествие, которое раскрывает самые потаенные секреты Дианы, пробуждает в ней гения, а также направляет на путь выдающегося художника.

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 23 июля 2007
Премьера в мире 30 августа 2006
Дата выхода
1 сентября 2006 Россия 16+
26 ноября 2008 Германия
1 сентября 2006 Казахстан
30 августа 2006 США
1 сентября 2006 Украина
MPAA R
Бюджет $16 800 000
Сборы в мире $2 312 717
Производство Pressman Film, River Road Entertainment, Iron Films (I)
Другие названия
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus, Retrato de una pasión, Fur, A Pele, A szépség és a szőr - Diane Arbus képzeletbeli portréja, Diane Arbus - Eine besondere Liebesgeschichte, Fell - Ein imaginäres Portrait von Diane Arbus, Fell - Eine Liebesgeschichte, Fur - Um Retrato Imaginário de Diane Arbus, Fur - Un portrait imaginaire de Diane Arbus, Fur - Un ritratto immaginario di Diane Arbus, Fur: Ett fiktivt porträtt av Diane Arbus, Fur: Un portrait imaginaire de Diane Arbus, Futro: Portret wyobrażony Diane Arbus, Kailis. Isivaizduojamas Dianos Arbus portretas, Karusnahk: Diane Arbuse kujutletav portree, Kegawa no Erosu/Daian Âbasu gensô no pôtoreito, Kürk: Diane Arbus'ın Hayali Bir Portresi, Retrat d'una obsessió, Retrato de una obsesión, To portreto - I allokoti matia tis Diane Arbus, Το πορτραίτο: Η αλλόκοτη ματιά της Νταϊάν Άρμπους, Козина: Въображаем портрет на Даян Арбъс, Мех: Bоображаемый портрет Дианы Арбус, Хутро: Уявний портрет Діани Арбус, 毛皮のエロス　ダイアン・アーバス　幻想のポートレイト, 皮相獵影
Режиссер
Стивен Шейнберг
Стивен Шейнберг
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Харрис Юлин
Джейн Александр
Эмми Кларк
Фильмы похожие на Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус
Хемингуэй и Геллхорн 6.2
Хемингуэй и Геллхорн (2012)
Кроличья нора 7.0
Кроличья нора (2010)
Австралия 6.9
Австралия (2008)
Как узнать своих святых 7.5
Как узнать своих святых (2006)
Рождение 5.9
Рождение (2004)
Запятнанная репутация 6.2
Запятнанная репутация (2003)
6.4
Все, что мы делаем (2003)
Именинница 6.7
Именинница (2001)
Портрет леди 6.8
Портрет леди (1996)
Возмездие 7.1
Возмездие (2013)
Перворожденный 6.4
Перворожденный (1984)
Принцесса Монако 6.1
Принцесса Монако (2014)
Фильмы о фотографах Фильмы о фотографах
Биографические триллеры Биографические триллеры

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
Цитаты
Lionel Sweeney [держит надувной плот] Я надувал это для тебя.
Diane Arbus Зачем ты хотел, чтобы я тебя побрила? А? Зачем?
Lionel Sweeney Чтобы я мог плыть дальше.
Diane Arbus Плыть дальше?
Lionel Sweeney Да.
Diane Arbus Что ты хочешь сказать?
Lionel Sweeney [он подбирает слова] Что я хочу, чтобы ты была со мной.
Diane Arbus Что?
Lionel Sweeney Диана.
Diane Arbus О чем ты говоришь? Ты хочешь, чтобы я смотрела, как ты умираешь?
Lionel Sweeney Я хочу, чтобы ты была со мной, вот и всё.
Diane Arbus Но разве это то, что ты сделал? Заставил меня влюбиться в тебя, чтобы смотреть, как ты...
Lionel Sweeney Я так не думаю. Я люблю тебя.
Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус Трейлер
