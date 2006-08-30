Lionel Sweeney [держит надувной плот] Я надувал это для тебя.

Diane Arbus Зачем ты хотел, чтобы я тебя побрила? А? Зачем?

Lionel Sweeney Чтобы я мог плыть дальше.

Diane Arbus Плыть дальше?

Lionel Sweeney Да.

Diane Arbus Что ты хочешь сказать?

Lionel Sweeney [он подбирает слова] Что я хочу, чтобы ты была со мной.

Diane Arbus Что?

Lionel Sweeney Диана.

Diane Arbus О чем ты говоришь? Ты хочешь, чтобы я смотрела, как ты умираешь?

Lionel Sweeney Я хочу, чтобы ты была со мной, вот и всё.

Diane Arbus Но разве это то, что ты сделал? Заставил меня влюбиться в тебя, чтобы смотреть, как ты...