Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зеркало Фараона Зеркало Фараона
Киноафиша Фильмы Зеркало Фараона
Зеркало фараона

Зеркало Фараона, 2006

2006 / Россия
6.3 Оцените
14 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Древний Египет. Величайшая из цивилизаций, созданная более 5 тысяч лет назад. Во имя процветания Египта фараоны и их жрецы прибегали к силам, неизученным и по сей день. Так длилось из века в век, пока фараон Аминипхет I не предал жрецов, явив миру самую страшную тайну египетских царств — зеркало Дуата. Тиран посмел открыть дверь в мир мёртвых, чтобы стать величайшим из живых. Но судьбе было угодно иное. Фараон не успел совершить задуманное — он был убит, а зеркало бесследно исчезло. С тех пор зеркало культа Дуат затерялось в глубинах истории на 40 веков…

Россия, наше время. Костя, парень из маленького городка, приезжает в культурную столицу России — Санкт-Петербург. Он молод и беспечен, его душа жаждет приключений. И он их получит: в его руки случайно попадает то самое зеркало Дуата…

6.3 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 8 августа 2006
Премьера в мире 8 августа 2006
Возраст 18+
Режиссер
Василий Быстров
Василий Быстров
В ролях
Нина Усатова
Нина Усатова
Михаил Светин
Михаил Светин
Семен Фурман
Александр Устинов
Дмитрий Бульба
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зеркало Фараона 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Подводный капкан
Подводный капкан
2023, Германия, триллер
Related video
«Идите лесом»: жена Жигунова взбесилась из-за обезображенной недугом Заворотнюк
Врагу не пожелаешь: что происходит с вдовой Миронова, которая находится в реанимации
Навка потрясена: история со сбежавшей фигуристкой приняла неожиданный поворот
Хуже придумать не могли: вот как должен был закончиться «Афоня»
Прощание состоится в сентябре: в театре Пушкина прокомментировали уход Лазарева
Тест: насколько хорошо вы знаете шоубизнес?
За 5 дней до распада СССР: жизнь Янковского приняла неожиданный поворот
Позорный ляп, который в «Коте Леопольде» заметили единицы: тень на репутации мультипликаторов
Девы поймают удачу за хвост, а Тельцов ждет много проблем: ежедневный гороскоп на 31 августа
Мужчина сделал кошачью мордочку ради любимой: одна ее просьба стала последней каплей
Простым людям и не снилось: сколько Чернышев заработал на лечение жены
Важный возраст для Тельцов: вот во сколько лет этот знак может кардинально изменить свою жизнь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше