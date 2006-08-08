Зеркало Фараона, 2006

Древний Египет. Величайшая из цивилизаций, созданная более 5 тысяч лет назад. Во имя процветания Египта фараоны и их жрецы прибегали к силам, неизученным и по сей день. Так длилось из века в век, пока фараон Аминипхет I не предал жрецов, явив миру самую страшную тайну египетских царств — зеркало Дуата. Тиран посмел открыть дверь в мир мёртвых, чтобы стать величайшим из живых. Но судьбе было угодно иное. Фараон не успел совершить задуманное — он был убит, а зеркало бесследно исчезло. С тех пор зеркало культа Дуат затерялось в глубинах истории на 40 веков…

Россия, наше время. Костя, парень из маленького городка, приезжает в культурную столицу России — Санкт-Петербург. Он молод и беспечен, его душа жаждет приключений. И он их получит: в его руки случайно попадает то самое зеркало Дуата…