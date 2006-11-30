В детдоме на окраине Припяти живет тоненькая девочка по имени Аврора. Она обожает танцевать и мечтает стать балериной. Во время катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции девочка получает огромную дозу облучения. Единственный шанс на выживание - дорогостоящая операция в США. Девочку отправляют в Америку. В больнице она встречается с одним из своих кумиров, звездой советского, а затем американского балета, Ником Астаховым, переживающим глубокий творческий кризис. Встреча с умирающей девочкой, которая грезит о балетной сцене, помогает артисту изменить свою жизнь…
Оксана Байрак снимает чувтвенные фильмы, немного сказочные, даже иногда бональные..но начинаешь смотреть и уже там... в сюжете...переживаешь и задумывашься..!