Постер фильма Аврора
1 постер
Аврора

Аврора

Aurora 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В детдоме на окраине Припяти живет тоненькая девочка по имени Аврора. Она обожает танцевать и мечтает стать балериной. Во время катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции девочка получает огромную дозу облучения. Единственный шанс на выживание - дорогостоящая операция в США. Девочку отправляют в Америку. В больнице она встречается с одним из своих кумиров, звездой советского, а затем американского балета, Ником Астаховым, переживающим глубокий творческий кризис. Встреча с умирающей девочкой, которая грезит о балетной сцене, помогает артисту изменить свою жизнь…
Страна Россия / Украина
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 30 ноября 2006
Дата выхода
30 ноября 2006 Россия Парадиз
30 ноября 2006 Беларусь
30 ноября 2006 Казахстан
12 декабря 2006 США
30 ноября 2006 Украина
Сборы в мире $295 772
Производство Студия "Байрак"
Другие названия
Avrora, Aurora, Аврора
Режиссер
Оксана Байрак
В ролях
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Анастасия Зюркалова
Алла Масленникова
Алла Масленникова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Ukrain 2 апреля 2015, 12:51
Всем привет!

Оксана Байрак снимает чувтвенные фильмы, немного сказочные, даже иногда бональные..но начинаешь смотреть и уже там... в сюжете...переживаешь и задумывашься..!
SKY 13 декабря 2016, 19:48
Рекомендуешь? 😀
