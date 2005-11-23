Сириана, 2005

Ветеран ЦРУ, более 20 лет проработавший в этой организации, с горечью признает, что недальновидная политика Вашингтона после "холодной войны" лишила финансирования и в итоге развалила агентурную сеть американской разведки в Сириане (собирательный геополитический термин, которым в ЦРУ обозначают особо враждебные США ближневосточные регионы), что и позволило комфортно расположиться там ядру мирового терроризма во главе с "Аль-Каидой". Другой герой фильма – нефтяной брокер, переживающий семейную трагедию и готовящийся совершить сделку с арабским шейхом. Еще один персонаж – адвокат крупной корпорации, который сталкивается с моральной дилеммой, занимаясь юридическим оформлением договора о сомнительном слиянии двух могущественных американских нефтяных компаний. Все трое и не подозревают о том, какое разрушительное воздействие на мир могут оказать их поступки.