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Сириана Сириана
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Syriana

Сириана, 2005

2005 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Ветеран ЦРУ, более 20 лет проработавший в этой организации, с горечью признает, что недальновидная политика Вашингтона после "холодной войны" лишила финансирования и в итоге развалила агентурную сеть американской разведки в Сириане (собирательный геополитический термин, которым в ЦРУ обозначают особо враждебные США ближневосточные регионы), что и позволило комфортно расположиться там ядру мирового терроризма во главе с "Аль-Каидой". Другой герой фильма – нефтяной брокер, переживающий семейную трагедию и готовящийся совершить сделку с арабским шейхом. Еще один персонаж – адвокат крупной корпорации, который сталкивается с моральной дилеммой, занимаясь юридическим оформлением договора о сомнительном слиянии двух могущественных американских нефтяных компаний. Все трое и не подозревают о том, какое разрушительное воздействие на мир могут оказать их поступки.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 23 февраля 2006
Премьера в мире 23 ноября 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик КароПрокат
Бюджет $50 000 000
Режиссер
Стивен Гейган
Стивен Гейган
В ролях
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Аманда Пит
Аманда Пит
Крис Купер
Крис Купер
Джина Гершон
Джина Гершон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сириана 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В Голливуде, как известно, не очень-то жалуют Белый дом. Если сказать точнее, в подавляющем большинстве действительно значимых американских фильмов, где затрагивается политическая тема, она затрагивается против правительственной шерсти. В очередной раз это наглядно доказал Эндрю Никкол в только что прошедшем на наших экранах «Начальнике войны» (российские прокатчики зачем-то окрестили его «Оружейным бароном», что не только не соответствует оригиналу, но и гораздо слабее его в…
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Тамара 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравилось... как говорится фильм для тех "кому не все равно". А кто желает похрустеть попкорном и тупо поржать... тем идти не стоит!
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