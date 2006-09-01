Идиократия, 2006

Библиотекарь армии США Джо Бауэрс выбран военными для участия в сверхсекретном военном проекте, связанном с анабиозом. К сожалению, проект внезапно закрывается после того, как ответственный за эксперимент офицер был арестован за участие в коррупционном скандале. В итоге Джо остается в своей капсуле на 500 лет. После того как ему удается сбежать, герой оказывается в обществе будущего, которое за последние несколько стало невероятно глупым. Когда IQ-тест показывает, что Джо – самый умный человек на свете, его выбирают министром внутренних дел в надежде, что он сможет решить проблемы, стоящие перед страной. Но сам герой ищет способ вернуться…