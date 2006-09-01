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Idiocracy

Идиократия, 2006

2006 / США
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Библиотекарь армии США Джо Бауэрс выбран военными для участия в сверхсекретном военном проекте, связанном с анабиозом. К сожалению, проект внезапно закрывается после того, как ответственный за эксперимент офицер был арестован за участие в коррупционном скандале. В итоге Джо остается в своей капсуле на 500 лет. После того как ему удается сбежать, герой оказывается в обществе будущего, которое за последние несколько стало невероятно глупым. Когда IQ-тест показывает, что Джо – самый умный человек на свете, его выбирают министром внутренних дел в надежде, что он сможет решить проблемы, стоящие перед страной. Но сам герой ищет способ вернуться…

  • Сценарист и режиссер Майк Джадж придумал этот фильм, когда он был в Диснейленде со своей семьей. Там они увидели двух матерей с колясками, которые дерутся и проклинают друг друга. Джадж подумал, что было бы ужасно, если все человечество станет таким однажды в будущем.
  • Когда Джо задерживает полиция, на экранах отображается, почему он разыскивается: «За то, что он придурок», «За побег из тюрьмы», «За то, что он сделал много дерьма».
  • Почти все логотипы нынешних предприятий в фильме были изменены в будущем. Единственным исключением является логотип FOX News.

Капрала Джо Бауэрса Пентагон выбирает для участия в сверхсекретной программе по гибернации людей. Проведя в спячке пятьсот лет, он пробуждается и попадает в цивилизацию, где интеллектуальный уровень людей намного ниже того, которым обладает он. В итоге, Джо оказывается самым умным человеком на планете…

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 1 сентября 2006
Премьера онлайн 5 ноября 2021
Премьера в мире 1 сентября 2006
Возраст 16+
Режиссер
Майк Джадж
В ролях
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Дэкс Шепард
Дэкс Шепард
Терри Крюс
Терри Крюс
Энтони Кампос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Идиократия 2 постера
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Идиократия смотреть онлайн

Идиократия
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Кадры из фильма Все кадры
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