Голливудленд, 2006

Частный сыщик Луис Симо испытывает финансовые трудности и рассматривает свою работу как средство заработка, а не альтруизм. Хелен Бессоло нанимает Симо для расследования смерти ее сына, актера Джорджа Ривза. Ривз был наиболее известен главной ролью в фильме 1952 года «Приключения Супермена», ролью, которую он всегда презирал, так как она наградила его амплуа «мультяшного персонажа», хотя и принесла ему славу и деньги. Семь лет спустя его смерть от огнестрельного ранения в собственной постели была признана самоубийством. Когда Симо, который пытается сделать себе имя с помощью этого дела, разговаривает с друзьями и коллегами покойного, он вскоре понимает, что это могло быть заказное убийство…
Жизнь в Голливуде может сделать тебя знаменитостью.Смерть в Голливуде может сделать тебя легендой.
Основано на реальных событиях.США, 50-е годы.
Частный детектив Луис Симо расследует таинственную смерть актера Джорджа Ривза, который исполнял роль "Супермена" в популярном телевизионном сериале того времени. Неожиданно для себя Луис обнаруживает, что дело связано и с его жизнью. Возможно, бурный роман Ривза с женой хозяина студии поможет найти ответы на вопросы...