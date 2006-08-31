Голливудленд, 2006

Жизнь в Голливуде может сделать тебя знаменитостью.Смерть в Голливуде может сделать тебя легендой.

Основано на реальных событиях.США, 50-е годы.

Частный детектив Луис Симо расследует таинственную смерть актера Джорджа Ривза, который исполнял роль "Супермена" в популярном телевизионном сериале того времени. Неожиданно для себя Луис обнаруживает, что дело связано и с его жизнью. Возможно, бурный роман Ривза с женой хозяина студии поможет найти ответы на вопросы...