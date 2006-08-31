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Голливудленд, 2006

2006 / США
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Частный сыщик Луис Симо испытывает финансовые трудности и рассматривает свою работу как средство заработка, а не альтруизм. Хелен Бессоло нанимает Симо для расследования смерти ее сына, актера Джорджа Ривза. Ривз был наиболее известен главной ролью в фильме 1952 года «Приключения Супермена», ролью, которую он всегда презирал, так как она наградила его амплуа «мультяшного персонажа», хотя и принесла ему славу и деньги. Семь лет спустя его смерть от огнестрельного ранения в собственной постели была признана самоубийством. Когда Симо, который пытается сделать себе имя с помощью этого дела, разговаривает с друзьями и коллегами покойного, он вскоре понимает, что это могло быть заказное убийство…

  • Первоначально фильм назывался «Правда, справедливость и американский путь» – по известной фразе Супермена. Однако корпорация DC Comics, владеющая правами на персонажа, отказала создателям в праве использовать ее или эмблему Супермена «S» в рекламных материалах, хотя при этом она разрешила использовать ее в фильме.
  • Автомобиль Alvis, который Джордж Ривз моет в одной из сцен, является чрезвычайно редкой моделью, которая была использована в фильме, поскольку это один из немногих существующих примеров автомобиля, которым на самом деле владел Ривз.

Жизнь в Голливуде может сделать тебя знаменитостью.Смерть в Голливуде может сделать тебя легендой.

Основано на реальных событиях.США, 50-е годы.

Частный детектив Луис Симо расследует таинственную смерть актера Джорджа Ривза, который исполнял роль "Супермена" в популярном телевизионном сериале того времени. Неожиданно для себя Луис обнаруживает, что дело связано и с его жизнью. Возможно, бурный роман Ривза с женой хозяина студии поможет найти ответы на вопросы...

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 31 августа 2006
Премьера в мире 31 августа 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Каскад
Бюджет $28 000 000
Режиссер
Аллен Култер
В ролях
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Лоис Смит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Голливудленд 2 постера
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