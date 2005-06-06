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Требуется няня

Trebuyetsya nyanya 18+
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О фильме

Состоятельная супружеская пара, Андрей и Вера, находится в поисках няни для своей непоседливой дочери Альки. Наконец выбор мужа и жены падает на бывшую школьную учительницу Галину. На вид женщина кажется скромной, надежной и исполнительной, но в дальнейшем проявляет себя с самой неожиданной стороны. По несчастливой случайности Галина становится свидетельницей разговора между работодателями, причем Андрей и Вера нелестно отзываются о ее работе и о ней самой. Обиженная до глубины души, женщина решает отомстить благополучному семейству. Сначала она отыгрывается на своей подопечной Альке, а потом добирается и до ее “зазнавшихся” родителей…

  • “Требуется няня” - третья по счету сценарная и режиссерская работа выпускницы ВГИКа Ларисы Садиловой. Среди других ее проектов - “С днем рождения!” (1998), “С любовью, Лиля” (2003), “Ничего личного” (2007) и другие. 
  • Фильм был отмечен призом кинофестиваля “Московская премьера”, призом Канадского фонда гендерного равенства международного кинофестиваля “Сталкер”, гран-при за режиссуру севастопольского кинофестиваля. 
  • В 2003 году Марина Зубанова (Галина) исполнила главную роль в другом фильме Ларисы Садиловой “С днем рождения, Лиля”.

Вере и Андрею можно позавидовать. Денежная работа, дом в престижном пригородном поселке, добротная иномарка. Молодые супруги обзавелись даже прислугой: на приусадебном участке, не покладая рук, трудятся строители-узбеки, а на хозяйстве - исполнительная домработница тетя Маша. Остается лишь найти надежную няню, которая будет присматривать за непоседливой дочкой Алей.

Но с появлением няни - бывшей учительницы биологии Гали  - настоящие проблемы только начинаются. Семейная идиллия нарушена. Хватило и одного резкого слова, чтобы жизнь героев стала походить на кошмар, не уступающий сказкам-страшилкам, которые няня Галя рассказывает своей воспитаннице Але, замирающей от ужаса и восторга...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 6 июня 2005
Дата выхода
2 февраля 2006 Россия 16+
2 февраля 2006 Казахстан
2 февраля 2006 Украина
Производство Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Richmond Film Studio
Другие названия
Trebuyetsya nyanya, Babysitter Required, Требуется няня
Режиссер
Лариса Садилова
В ролях
Марина Зубанова
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Ира Шипова
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
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