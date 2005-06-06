Вере и Андрею можно позавидовать. Денежная работа, дом в престижном пригородном поселке, добротная иномарка. Молодые супруги обзавелись даже прислугой: на приусадебном участке, не покладая рук, трудятся строители-узбеки, а на хозяйстве - исполнительная домработница тетя Маша. Остается лишь найти надежную няню, которая будет присматривать за непоседливой дочкой Алей.

Но с появлением няни - бывшей учительницы биологии Гали - настоящие проблемы только начинаются. Семейная идиллия нарушена. Хватило и одного резкого слова, чтобы жизнь героев стала походить на кошмар, не уступающий сказкам-страшилкам, которые няня Галя рассказывает своей воспитаннице Але, замирающей от ужаса и восторга...