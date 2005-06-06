Состоятельная супружеская пара, Андрей и Вера, находится в поисках няни для своей непоседливой дочери Альки. Наконец выбор мужа и жены падает на бывшую школьную учительницу Галину. На вид женщина кажется скромной, надежной и исполнительной, но в дальнейшем проявляет себя с самой неожиданной стороны. По несчастливой случайности Галина становится свидетельницей разговора между работодателями, причем Андрей и Вера нелестно отзываются о ее работе и о ней самой. Обиженная до глубины души, женщина решает отомстить благополучному семейству. Сначала она отыгрывается на своей подопечной Альке, а потом добирается и до ее “зазнавшихся” родителей…
Вере и Андрею можно позавидовать. Денежная работа, дом в престижном пригородном поселке, добротная иномарка. Молодые супруги обзавелись даже прислугой: на приусадебном участке, не покладая рук, трудятся строители-узбеки, а на хозяйстве - исполнительная домработница тетя Маша. Остается лишь найти надежную няню, которая будет присматривать за непоседливой дочкой Алей.
Но с появлением няни - бывшей учительницы биологии Гали - настоящие проблемы только начинаются. Семейная идиллия нарушена. Хватило и одного резкого слова, чтобы жизнь героев стала походить на кошмар, не уступающий сказкам-страшилкам, которые няня Галя рассказывает своей воспитаннице Але, замирающей от ужаса и восторга...
|2 февраля 2006
|Россия
|16+
|2 февраля 2006
|Казахстан
|2 февраля 2006
|Украина