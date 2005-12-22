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Постер фильма Ходят слухи...
6.0
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6.0

Ходят слухи...

, 2005
Rumor Has It...
США, Австралия / мелодрама, комедия, драма / 18+
Постер фильма Ходят слухи...
6.0

О фильме

Сара Хаттингер в замешательстве. Она хороший журналист, но вынуждена вести колонку некрологов в газете. Она наконец-то согласилась выйти замуж за своего дружка Джеффа, но все еще не уверена до конца, что действительно хочет свадьбы. И вот Сара отправляется домой в Пасадену на свадьбу сестры, а это значит, что ей предстоит провести много времени со своей помешанной на теннисе семейкой, членом которой она себя никогда не ощущала. Случайно она узнает бережно хранимую семейную тайну, и начинает сомневаться в своем происхождении. Чтобы найти ответ на мучающий ее вопрос, Сара отправляется на поиски человека, который, вероятно, сможет ей помочь.

В ролях

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Sarah Huttinger
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Beau Burroughs
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Katharine Richelieu
Марк Руффало
Марк Руффало
Jeff Daly
Мина Сувари
Мина Сувари
Annie Huttinger
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Earl Huttinger
Коллин Кэмп
Коллин Кэмп
Майк Фогель
Майк Фогель
Blake Burroughs
Грегори Уайт
Кристофер МакДональд
Кристофер МакДональд
Roger McManus
Стив Сандвосс
Scott
Режиссер Роб Райнер
Сценарист Ted Griffin
Композитор Марк Шейман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Австралия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 22 декабря 2005
Премьера в мире 22 декабря 2005
Дата выхода
9 февраля 2006 Россия КароПрокат 12+
9 февраля 2006 Беларусь
27 января 2006 Великобритания
22 декабря 2005 Германия
2 февраля 2006 Греция
23 декабря 2005 Италия
9 февраля 2006 Казахстан
12 января 2006 Нидерланды
25 декабря 2005 США
9 февраля 2006 Словакия 12
9 февраля 2006 Украина
11 июня 2006 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $55 000 000
Сборы в мире $88 933 562
Производство Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Section Eight
Другие названия
Rumor Has It..., Dicen por ahí..., Rumour Has It..., Ryktet går..., Dizem por Aí..., La rumeur court..., Wo die Liebe hinfällt..., Azt beszélik, Co je šeptem..., Corre el rumor..., Corre o rumor..., Gerçek dedikodu, Hovorí sa..., Huhupuhetta, Jutud käivad, Klebetí sa..., Klīst baumas, ka..., Lời Đồn Thổi, Oi fimes lene..., Otherwise Engaged, Rygtet siger ..., Sklinda gandai, Suska se, suska..., Šuška se..., Suslja se..., Untitled 'The Graduate' Project, Untitled Jennifer Aniston Graduate Comedy, Untitled Rob Reiner Project, Untitled Ted Griffin Project, Vizi di famiglia, Z ust do ust, Οι φήμες λένε, Ходят слухи..., Ходять чутки, Хората говорят, 當真愛碰上八卦, 迷い婚 すべての迷える女性たちへ, Dicen por ahi..., Rumour Has It

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 декабря 2020

Наша рецензия

«Ходят слухи…» – это в своем роде «кино про кино», только не вполне обычное. Авторы, основываясь, как гласят вступительные титры, на реальных событиях (хотя посмотревшие фильм очень удивятся, какую важность может иметь для рядовой провинциальной комедии, было когда-нибудь на свете нечто подобное или не было), рассказывают мимоходом «истинную» подоплеку знаменитого фильма Майка Николса «Выпускник» с совсем еще молодым Дастином Хоффманом в главной роли и подробно описывают неврозы, случившиеся…

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