Сара Хаттингер в замешательстве. Она хороший журналист, но вынуждена вести колонку некрологов в газете. Она наконец-то согласилась выйти замуж за своего дружка Джеффа, но все еще не уверена до конца, что действительно хочет свадьбы. И вот Сара отправляется домой в Пасадену на свадьбу сестры, а это значит, что ей предстоит провести много времени со своей помешанной на теннисе семейкой, членом которой она себя никогда не ощущала. Случайно она узнает бережно хранимую семейную тайну, и начинает сомневаться в своем происхождении. Чтобы найти ответ на мучающий ее вопрос, Сара отправляется на поиски человека, который, вероятно, сможет ей помочь.