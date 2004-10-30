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Постер фильма Скрытый клинок
6.7
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6.7

Скрытый клинок

, 2004
Kakushi-ken: oni no tsume
Япония / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Скрытый клинок
6.7

О фильме

В середине XIX века наступают последние дни сегунов и самураев. Ветер перемен ощущается по всей Японии и даже в маленьком княжестве Унасаку на северо-западном побережье Японии... Тайную технику фехтования "они но цуме" ("коготь дьявола") знает только Мунедзо, поэтому мир самураев еще не готов позволить Мунедзо уйти на свободу.

В ролях

Томоко Табата
Shino Katagiri
Мин Танака
Кен Огата
Рейко Такашима
Сатико Митсумото
Куниэ Танака
Kanbê Katagiri
Тиэко Байсё
Тиэко Байсё
Mrs. Katagiri
Хидэтака Ёсиока
Samon Shimada
Юкиёси Одзава
Yaichirô Hazama
Нендзи Кобаяси
Масатоси Нагасэ
Munezô Katagiri
Такако Мацу
Kie
Режиссер Ёдзи Ямада
Сценарист Ёдзи Ямада, Ёситака Асама, Сюхэи Фудзисава
Композитор Исао Томита
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 30 октября 2004
Дата выхода
23 февраля 2006 Россия Кино без границ
23 февраля 2006 Беларусь
15 февраля 2005 Германия
23 февраля 2006 Казахстан
16 октября 2005 США
23 февраля 2006 Украина
9 ноября 2005 Франция
30 октября 2004 Япония
MPAA R
Сборы в мире $8 043 781
Производство Eisei Gekijo, Hakuhodo DY Media Partners, Nippon Shuppan Hanbai (Nippan) K.K.
Другие названия
Kakushi ken: Oni no tsume, The Hidden Blade, 隱劍鬼爪, A Espada Oculta, La servante et le samouraï, Rejtett penge, Samuray: Gizli Kılıç, The Hidden Blade - Das verborgene Schwert, The hidden blade: la espada oculta, To kryfo spathi tou samourai, Ukryte ostrze, Varjatud mõõk, Скрытый клинок, 隐剑鬼爪, 隠し剣　鬼の爪, Das verborgene Schwert, Ukryty miecz - Diabelski pazur

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb
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Обновлено 25 февраля 2024

Цитаты

[повторяющаяся реплика]
Kie Это ваш приказ... сэр?
Munezo Katagiri Да. Это мой приказ.
Kie Если это ваш приказ, то у меня нет выбора, кроме как подчиниться.

Отзывы о фильме

Тимур Сахапов 17 августа 2017, 02:48
Скрытый клинок: Кабы-как, но для любителей
Япония - прекрасная страна с легендарной историей и живописными достопримечательностями. Издавна… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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