Другие названия

Kakushi ken: Oni no tsume, The Hidden Blade, 隱劍鬼爪, A Espada Oculta, La servante et le samouraï, Rejtett penge, Samuray: Gizli Kılıç, The Hidden Blade - Das verborgene Schwert, The hidden blade: la espada oculta, To kryfo spathi tou samourai, Ukryte ostrze, Varjatud mõõk, Скрытый клинок, 隐剑鬼爪, 隠し剣 鬼の爪, Das verborgene Schwert, Ukryty miecz - Diabelski pazur

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