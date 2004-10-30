В середине XIX века наступают последние дни сегунов и самураев. Ветер перемен ощущается по всей Японии и даже в маленьком княжестве Унасаку на северо-западном побережье Японии... Тайную технику фехтования "они но цуме" ("коготь дьявола") знает только Мунедзо, поэтому мир самураев еще не готов позволить Мунедзо уйти на свободу.
ПроизводствоEisei Gekijo, Hakuhodo DY Media Partners, Nippon Shuppan Hanbai (Nippan) K.K.
Другие названия
Kakushi ken: Oni no tsume, The Hidden Blade, 隱劍鬼爪, A Espada Oculta, La servante et le samouraï, Rejtett penge, Samuray: Gizli Kılıç, The Hidden Blade - Das verborgene Schwert, The hidden blade: la espada oculta, To kryfo spathi tou samourai, Ukryte ostrze, Varjatud mõõk, Скрытый клинок, 隐剑鬼爪, 隠し剣 鬼の爪, Das verborgene Schwert, Ukryty miecz - Diabelski pazur
Япония - прекрасная страна с легендарной историей и живописными достопримечательностями. Издавна… Читать дальше…