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Агент 117
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OSS 117: Le Caire nid d'espions

Агент 117, 2006

2006 / Франция
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть О фильме
За четыре года до первого романа о Джеймсе Бонде Жан Брюс придумал агента 117, жизнь которого изобилует невыполнимыми заданиями и встречами с хорошенькими девушками.
Египет, 1955-й год. Каир буквально переполнен шпионами всех мастей. Никто никому не доверяет, все плетут интриги: англичане, французы, русские, семья свергнутого короля Фарука, мечтающего вновь взобраться на трон, и «Орлы Хеопса» – религиозная секта, которая рвется к власти… Чтобы удержать ситуацию под контролем и навести порядок, президент Французской республики Рене Коти посылает туда своего лучшего сотрудника – Юбера Бониссёра де ля Бат, известного как агент 117.
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 9 ноября 2006
Премьера в мире 19 апреля 2006
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Мишель Хазанавичус
Мишель Хазанавичус
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Беренис Бежо
Беренис Бежо
Филипп Лефевр
Ауре Атика
Клод Броссе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Агент 117 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
as 2 апреля 2015, 12:51
За четыре года до первого романа о Джеймсе Бонде Жан Брюс придумал агента 117, жизнь которого изобилует невыполнимыми заданиями и встречами с… Читать дальше…
COBECTb 2 апреля 2015, 12:51
Ужас...тихий ужас. Втроем ушли с фильма минут за 30-40 до конца. В зале никто даже не хихикнул, не то чтобы смеялся.

Народ, что вы курили?:)
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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