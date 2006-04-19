Агент 117, 2006

За четыре года до первого романа о Джеймсе Бонде Жан Брюс придумал агента 117, жизнь которого изобилует невыполнимыми заданиями и встречами с хорошенькими девушками.
Египет, 1955-й год. Каир буквально переполнен шпионами всех мастей. Никто никому не доверяет, все плетут интриги: англичане, французы, русские, семья свергнутого короля Фарука, мечтающего вновь взобраться на трон, и «Орлы Хеопса» – религиозная секта, которая рвется к власти… Чтобы удержать ситуацию под контролем и навести порядок, президент Французской республики Рене Коти посылает туда своего лучшего сотрудника – Юбера Бониссёра де ля Бат, известного как агент 117.
Народ, что вы курили?:)