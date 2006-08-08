Наша рецензия

О фильме «Последний забой», который, если мне никто не изменяет, нигде не анонсируется и который вряд ли окупит даже затраты на питание съемочной группы, публика не знает практически ничего, кроме, может быть, того, что он идет в каких-то уж очень избранных местах. Администратор кинотеатра, оформлявшая мне контрамарку, в ответ на патетическое словосочетание «Последний забой» (с равным успехом годящееся как для шахтерского эпоса, так и для сюжета о производстве говядины) произнесла лишь…