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Постер фильма Последний забой
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Киноафиша Фильмы Последний забой

Последний забой

Posledniy zaboy 18+
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О фильме

Период распада Советского Союза. Обыкновенный шахтерский городок. Трех шахтеров разных поколений объединяет одно житейское горе — невозможность прокормить семью. Мужчины идут на отчаянный шаг — в надежде хоть как-то помочь своим близким, они подрывают себя в шахте, чтобы их родственникам выплатили компенсацию...
Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 8 августа 2006
Дата выхода
8 августа 2006 Россия Централ Партнершип
10 мая 2007 Беларусь
10 мая 2007 Казахстан
10 октября 2006 США
10 мая 2007 Украина
Производство Rekun TV
Другие названия
Posledniy zaboy, Ostatni szyb, Pēdējā cirtne, Последний забой
Режиссер
Сергей Бобров
Сергей Бобров
В ролях
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Петр Зайченко
Петр Зайченко
Нина Усатова
Нина Усатова
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Наша рецензия

О фильме «Последний забой», который, если мне никто не изменяет, нигде не анонсируется и который вряд ли окупит даже затраты на питание съемочной группы, публика не знает практически ничего, кроме, может быть, того, что он идет в каких-то уж очень избранных местах. Администратор кинотеатра, оформлявшая мне контрамарку, в ответ на патетическое словосочетание «Последний забой» (с равным успехом годящееся как для шахтерского эпоса, так и для сюжета о производстве говядины) произнесла лишь…
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